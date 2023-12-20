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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmamalı" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmamalı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, Türk milletinin Gazze'dekilerin yanında olduğunu ve İsrail'e bedel ödeteceğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmamalı"
20.12.2023 - 13:45,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir evrensel hukuk prensibi olarak, devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "yeni yargı paketinde bir genel affın söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin, afların cezaların caydırıcılığını ve hukukun toplumu koruma fonksiyonunu zedelediğini ifade etti.

Kul hakkı almanın kanunla affedilmesini doğru bulmadıklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bir evrensel hukuk prensibi olarak, devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmaması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin, bin yılın üzerinde hayatını şekillendiren ve kendimize hayat nizamı kabul ettiğimiz inançlarımızın da bu tip uygulamalara izin vermediğini düşünüyorum. Özellikle kişilere karşı işlenen suçlarda, ceza işlemediği zaman suçun mağdurları, kendi adaletlerini yerine getirmeye kalkışıyorlar ki bu durum, yeni suçlara, yeni mağduriyetlere neden oluyor."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Biz zalim, terörist, Siyonist İsrail'in tam karşısında, Gazze'nin, Filistin'in, masumların da tam yanındayız. İsrail şunu hiç aklından çıkarmasın; diyelim ki Gazze'deki herkesi öldürdü ya da çıkarttı. Rahat mı oturacağınızı sanıyorsunuz? Sadece Gazze'dekilerden mi ibaret sanıyorsunuz? Asla değil, biz kendimizi Gazze'dekilerin yerine koyuyoruz. Gün gelecek, orada bir Filistinli kalmasa bile, bu Müslüman Türk milleti, bunun bedelini İsrail'e ödetecektir. "

Toplantının ardından BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için istifa ederek, görevini Hamza Kurt'a devretti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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