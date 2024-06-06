BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tansu Çiller\'e taziye ziyaretinde bulundu

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'e, 1 Haziran'da hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller (86) için taziye ziyaretinde bulundu. Destici, ziyarette hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller için Kuran-ı Kerim okudu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, taziye ziyareti sonrası açıklama yaptı.

"ÖZER BEY'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Taziye ziyareti ile ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özer Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Tansu Çiller hanımefendi Türkiye'de başbakanlık yapmış, onun yanı sıra Türkiye'nin en önemli partilerinin birisinde genel başkanlık yapmış önemli bir değerimiz. Bunu her fırsatta dile getirdik. Özellikle Başbakanlık yaptığı dönemde terörle mücadele konusunda gerçekten korkusuzca hareket etmiş, Türkiye'nin terörle mücadelesine de büyük katkı sağlayan ve teröre darbe vuran, o mücadelenin de altında imzası olan biriydi. Ekonomi profesörü olması hasebiyle ekonomik anlamda da o dönemde Türkiye için önemli çalışmalarda bulundu. Biz o dönem karşı partilerdeydik. Desteklediğimiz yönler, muhalefet ettiğimiz yönler ve iş birliği yaptığımız dönemler oldu. O günlere dayanan bir dostluğumuz var diyebilirim. Bugün de hem taziyede bulunduk hem de Türkiye'nin içinden geçtiği şartları ve öne çıkan gündem maddelerini de konuştuk. Önümüzdeki günlerde kendisini tekrar ziyaret edeceğiz" dedi.

"YEREL SEÇİMDEN SONRA SİYASETTE BİR YUMUŞAMA HAVASI ESMEYE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener görüşmesi ile ilgili konuşan Destici, "Türkiye'de yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası esti ve esmeye devam ediyor. O güne kadar birbiriyle görüşmekten imtina eden partilerimiz birbiriyle görüşüyor. Genel başkanlar birbiriyle görüşüyor. İçeride sayın başbakanımızın ifade ettiği cümlelerden biri de; bizi dışarıdan yıkamazlar, bizi yıkarlarsa, bölerlerse, zarara uğratırlarsa, ağır bedeller ödetirlerse bunu içeriden yaparlar, dedi. Bütün siyasi partilerin, terör örgütünün partisini ayrı bir yere koyuyorum çünkü onlara parti demek mümkün değil, onun dışındaki bütün siyasi partilerin de birbiriyle görüşebilmesi lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu yapıyoruz. Özgür Bey'i de ziyaret ettim. Özgür Özel ile dostluk düzeyinde bir ilişkimiz var. Dün belediyeler birliği seçimleri yapıldı. Bize de aynı blok içerisinde yer almamızı teklif ettiler. Encümen belediye başkanı olarak Sivas belediye başkanımızı ya da bizim önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini, diğer kurullarda da görev verebileceklerini ifade ettiler. Biz kendilerine teşekkür ettik. Biz Cumhur İttifakındayız. DEM partisinin olduğu hiçbir listede olmayacağımızı, adımızın geçmesine müsaade etmeyeceğimizi de kendilerine ifade ettikö diye konuştu.