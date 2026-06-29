Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıktı - Son Dakika
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Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıktı

Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıktı
29.06.2026 12:53
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Barosu'nun 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asmasını eleştirerek, baronun sapkınlığa sahip çıktığını ve zihniyetinin belli olduğunu söyledi. Destici, ayrıca ABD-İran gerilimine de değindi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Barosu'nun binasına 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asılmasına ilişkin, "Bu baronun zihniyeti belli, yönetimi ve yönetimin zihniyeti bellidir. İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır. Demek ki bir sapkınlık özentisi taşımaktadırlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Sezerer ile bir araya gelen Destici, burada basın toplantısı düzenledi. ABD ile İran arasında yaşanan gerilime değinen Destici, "ABD bir anlaşma imzalar. Akşam o anlaşmayı bozabilir. Çünkü bunun hesabını ABD'ye dünyada soracak bir güç yok. Olmadığı için külhanbeyi gibi davranmaktadır ve ABD başkanı zaten normal birisi değil. Ne zaman, nerede, hangi tepkiyi vereceği tahmin edilemeyen birisidir. Onun için bu anlaşmanın uzun sürmeyeceği belliydi ve neticede Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye isabet eden bir mermi bahane edilerek anlaşma bozuldu ve İran tekrar vurulmaya başlandı. Onun için burada ABD, İsrail'le birlikte talepleri koşulsuz, şartsız kabul edilinceye kadar bu süreci gelgitlerle devam ettirecektir" dedi.

'İSTANBUL BAROSU'NUN ZİHNİYETİ BELLİ'

İstanbul Barosu'nun binasına 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asılmasına ilişkin Destici, "Bu baronun zihniyeti belli, yönetimi ve yönetimin zihniyeti bellidir. PKK devleti bölmeye çalışır, askerimizi, polisimizi şehit eder bunlar PKK'nın safında yer alır. Avrupa Birliği Türkiye aleyhine rapor açıklar bunlar onun yanında durur. Türkiye Kıbrıs'ta Rum Kesimi veya Yunanistan ile karşı karşıya gelir bunlar Rum ve Yunan tezlerinin yanında yer alır. Bütün bunlar ortadayken bunların biz İslam ahlak ve inancının, Türk kültürünün yanında durmasını beklemek zaten hayalcilik olur. Bunlar evrensellik adı altında, insan hakları adı altında, bireysel hak ve özgürlükler adı altında sapkınlığa sahip çıkmaktadırlar. İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır. Demek ki bir sapkınlık özentisi taşımaktadırlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, İstanbul Barosu, Mustafa Destici, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıktı - Son Dakika

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