BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi - Son Dakika
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Politika

BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Kasım 2014'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Suriye'nin Kobani ilçesine gönderdiği ağır silahlı Peşmerge konvoyunun Türkiye üzerinden geçişini hatırlatan Destici, o dönemde Peşmerge yerine Türk askerinin Kobani'ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

14.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:56
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"O GÜN KOBANİ'YE PEŞMERGE YERİNE TÜRK ASKERİ GİRMELİYDİ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, konuşmasının bir bölümünde Kasım 2014'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) ilçesine gönderdiği ağır silahlı Peşmerge konvoyunun Türkiye üzerinden geçişini hatırlattı.

O dönemde Peşmerge yerine Türk askerinin Kobani'ye gönderilmesi gerektiğini söyleyen Destici, bu durumun 6 - 7 Ekim olaylarının yaşanmamasını sağlayacağını ve Kobani'nin bugün PKK'nın devlet kuracağı bir kantona dönüşmemiş olacağını savundu.

"TÜRK ASKERİ KÜRTLERİN GÖZÜN KURTARICI OLACAKTI"

BBP lideri, "Türk askeri oraya girseydi, Türk askeri Kürtlerin gözün kurtarıcı olacaktı. Aynı Halepçe'de olduğu gibi. Saddam katliam yaptığında nasıl sığındılar Türkiye kurtarıcı oldu, aynen Kobani'de de Türkiye kurtarıcı olurdu. O zaman girecektik biz ne pahasına olursa olsun." diye konuştu.

"BUGÜN YAŞADIKLARIMIZ 2012, 2013 VE 2014 POLİTİKALARININ TÜRKİYE'YE OLUMSUZ YANSIMALARIDIR"

Destici, sözlerine şu şekilde devam etti: "O zaman çok rahattı. Gerekçen çok açık, IŞİD var. Daha ABD gelmemiş bölgeye, Rusya gelmemiş. Hiçbir emperyalist askeri güç yok. Sen gireceksin ve bütün alanı kapatacaksın. Bu kadar basit. Orada da bir tampon bölge oluşturup kimsenin mülteci olarak Türkiye'ye geçmesine müsaade etmeyecektin. Dolayısıyla da bütün aslında bugün yaşadığımız, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulması gibi mülteci meselesi gibi hepsi 2012, 2013 ve 2014 politikalarının Türkiye'ye olumsuz yansımalarıdır."

BBP lideri Mustafa Destici: Kobani\'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

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Son Dakika Politika BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Berat Yavuz:
    seni gönderseler keşke ülke faydan yok 88 7 Yanıtla
  • Barış Aslan:
    Yav yemınle senden faydasız bırı yok 78 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNA FİKRİNİ SORAN OLDUMU, BUNA YETKI VEREN OLDU MU, BU NEDEN İKİDE BİR KENDİ KENDİNE BİRSEYLER SÖYLÜYOR. ORADA GARİBAN VATAN EVLADI ŞEHİT OLSA SEN MI HESABINI VERECEKSIN 55 5 Yanıtla
  • alos :
    abine de; bahçeynen beraber gidin 46 11 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Vasıfsız eleman 44 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    çen ne diyon çen aaaaaa patron duymasın 29 4 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    adam haklı şuan Kobani olsun diğer önemli noktalarin kontrolü bizde olurdu kontrol kimdeyse kral o olurdu PKK IŞİD hiç bir kâfir bırakmaz di bizim yiğitlerimiz elhamdülillah 9 24 Yanıtla
  • Behzat:
    Musti ne olur süs. 18 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Hayret 2012 2013 2014 politikalarını CHP ye bağlamamış skandal :))))))) 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Bu gereksizi ne diye haber yapıyorsunuz ki 10 0 Yanıtla
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