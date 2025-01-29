Bebek Ölümleri İçin Komisyon Toplandı - Son Dakika
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Politika

Bebek Ölümleri İçin Komisyon Toplandı

TBMM Bebek Ölümleri Komisyonu, hastane sorunlarını ve bebek ölümlerini araştırmak için toplandı.

29.01.2025 18:58
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TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş, Şanlıurfa'da bazı ihmaller nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılan bir hastanenin tekrar açıldığını söyledi.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısına Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş ve Klinik Yoğun Bakım Derneği Sema Turan katıldı. Ahmet Yağmur Baş, komisyonun çalışmalarından bahsetti. Şan'ın ardından söz alan muhalefet milletvekilleri, Komisyonun mağdur aileleri ziyaretinin ertelenmesinin ardından yeni ziyaret tarihinin ortak bir kararla belirlenmediğini ve söz konusu ziyaretin geç haber verildiğini söyleyince kısa süreli tartışma yaşandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş, Komisyonun "yenidoğan" olayının ardından kurulduğunu ve 13 üyesi bulunduğunu ifade ederek, "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerini içeren merkezlerin izlemi, denetlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi; bu amaçla kuruldu. Fakat komisyonumuz, konuşulan rutin denetimlerden farklı olarak nicelikten ve görsellikten farklı olarak formları oluştururken de hasta bakım kalitesini ve niteliği hedefledi. Onun için titiz bir çalışmanın ürünü oldu ve bu formları hem uluslararası hem de ülkemizdeki rehberleri örnek alarak oluşturduk. Amacımız da bu formların uygulanabilir hale gelmesi ve sahada da yaygınlaştırılması" ifadelerini kullandı.

"Kapatılan hastane tekrar açıldı"

2022 yılında Şanlıurfa'da bulunan bir hastanede denetim yaptıklarını belirten Baş, şöyle devam etti:

"O hastanede doğan bir çocuk var. Normalde satürasyonu 70 görünüyor. Hastanın akciğerleri havalanmıyor. Başka bir çocukta tüp tıkanmış, bu kifayetsiz bakım, yorum yapmak istemiyorum. Biz o dönemde de bildirimlerimizi yaptık. İlgili hastane zaten kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Yani bu durumlar oluyor. Midesi şiştiği için çocuğun akciğerleri havalanmıyor. Urfa'daki 6 hastaneyi denetledik, 4'ünde büyük aksaklıklar gördük" - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Hastane, Sağlık, Bebek, Son Dakika

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