Bekin\'den TDT ve D-8 İçin Güçlü Adım Çağrısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hükümetin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve D-8 Teşkilatı konusunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'nin askeri nakliye uçaklarıyla oluşturduğu hava köprüsü aracılığıyla İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığına yönelik haberlere işaret eden Bekin, İsrail'e mühimmat sevkiyatının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde dondurulduğunu söyledi. Bekin, "Ne yazık ki başkanlığa seçilmesi durumunda savaşlara son vereceğini ve bölgede barışı hakim kılmak için gerekli girişimleri yapacağını ifade eden ABD Başkanı Trump, seçilir seçilmez İsrail'e silah sevkiyatının dondurulması kararını iptal etmiştir." diye konuştu.

Bekin, TDT'nin Türkiye açısından önemini vurgulayarak, "TDT'nin, D-8 gibi atıl bırakılmaması konusunda hükümeti büyük bir sınavın beklediğini ifade etmek isteriz. Hükümetin, TDT ve D-8 Teşkilatı konusunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.