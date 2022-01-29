Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından 'Andımız' nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik yeniden gündeme geldi.

ANDIMIZ TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI

Danıştay'ın 2018 yılında okullarda 'Andımız' okunması uygulamasını kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal eden kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı. Bozdağ'ın Danıştay'ın iptal kararının hukuku uygun olmadığı belirtmiş ve Bahçeli ise "Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜRDİSTAN İÇİN ÇALIŞIRIM DİYEN VARSA CEZASI BELLİDİR"

Bozdağ'a yönelik, "İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hâlâ çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOZDAĞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise grup toplantısında yaptığı konuşmada Bekir Bozdağ'a sahip çıkmıştı. Erdoğan, "Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim bakanımın arkasında bizler varız. Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok" demişti.