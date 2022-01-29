Üye Girişi
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde - Son Dakika

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde

29.01.2022 19:17

Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ'ın atanması Resmi Gazete'de yayımlandı. Bozdağ'ın atanmasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı Andımız gerginliği tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından 'Andımız' nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik yeniden gündeme geldi.

ANDIMIZ TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI

Danıştay'ın 2018 yılında okullarda 'Andımız' okunması uygulamasını kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal eden kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı. Bozdağ'ın Danıştay'ın iptal kararının hukuku uygun olmadığı belirtmiş ve Bahçeli ise "Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜRDİSTAN İÇİN ÇALIŞIRIM DİYEN VARSA CEZASI BELLİDİR"

Bozdağ'a yönelik, "İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hâlâ çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOZDAĞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise grup toplantısında yaptığı konuşmada Bekir Bozdağ'a sahip çıkmıştı. Erdoğan, "Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim bakanımın arkasında bizler varız. Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok" demişti.

YORUMLAR
500

Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Bekir Bozdağ, Gazete, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde - Son Dakika


Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt         
19:13
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
19:17 Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde
19:12 Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt
18:44 Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin
18:29 Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı
18:15 CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 19:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement