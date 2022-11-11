Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi: Türkiye benzersiz bir komşudur, bölgede önemli bir aktördür - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi: Türkiye benzersiz bir komşudur, bölgede önemli bir aktördür

11.11.2022 21:57

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak bir basın açıklamasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Lahbib açıklama sırasında Dendias'ın yüzüne bakarak "Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Lahbib görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek, "Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür" dedi.

"ANKARA İLE ORTAK HEDEFLER İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek diyalog çağrısında bulunan Lahbib, "Bu gerilimlerle başa çıkmak için Avrupa Birliği içinde olumlu bir yaklaşıma bağlı kalmalıyız. Geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığımız pozitif gündem, Ankara'nın ortak hedeflerimiz olan gerilimi azaltma ve işbirliğine bağlı kalması durumunda yolunda gitmeye devam edecek. Bu pozitif gündem, ikili ve Avrupa düzeyinde, ülkemizin insan ve azınlık hakları, konsolosluk işleri, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, göç, ekonomik ve ticari konular ile bölgesel ve uluslararası konularda çok sayıda siyasi temas ve istişarenin sürdürülmesinden yana olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMADAN KAÇININ"

Konuşmasında herkesin uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini hatırlatarak Yunanistan'a da mesaj veren Belçika Dışişleri Bakanı çatışmadan kaçınma çağrısı yaparak, "Herkesin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Gerginliği azaltmak ve diyalog, bu tür ikili anlaşmazlıkları çözmenin tek yoludur. Her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Belçika, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi: Türkiye benzersiz bir komşudur, bölgede önemli bir aktördür - Son Dakika

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