Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır - Son Dakika
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Politika

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. "Türkiye'de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür" diyen Uçum, "Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır" ifadelerini kullandı.

27.02.2025 22:32
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DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır

BEŞTEPE'DEN İLK YORUM: İÇ KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜR

Öcalan'ın çağrısının ardından Beştepe'den ilk değerlendirme de geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaştığı değerlendirme yazısında, " Türkiye'de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür" dedi.

Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor" başlığıyla paylaştığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"EMPERYALİST PROJE OLAN DIŞ KÜRT SORUNU DA BİTME YOLUNA GİRDİ"

"Öcalan'ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği Devlet İnisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu. Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, inkar bitti, iki ulus yok, iki resmi dil yok, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi. Üniter Devlete sahip çıkıldı. Türkiye'de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür, konu demokrasidir, devletle ve toplumla bütünleşmektir, demokrasiyi geliştirmektir, vurgusu yapıldı. Tüm grupların silahları bırakması ve terör örgütünün kendini feshetmesi kesin bir dille ifade edildi. Bunun anlamı terör yoluyla Türkiye'ye dayatılan, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan ve bir emperyalist proje olan dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı.

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum

"ÇAĞRIYA UYMAYANLAR SONUÇLARINA KATLANACAKTIR"

Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır. Bu çağrı yapılmadan önce çağrıyı ve yeni dönemi çeşitli yöntemlerle sabote etmeye ve zehirlemeye çalışanların, ne kadar büyük bir provakasyon içinde olduğu da görüldü. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu.

"KİMSENİN KENARA ÇEKİLMEK, UZAKTA KALMAK, KARŞIDA DURMAK İÇİN BAHANESİ KALMADI"

Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra demokrasiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek herkesin talebi ve sorumluluğu olduğu gibi Türkiye'nin bağımsızlığını, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak da herkesin ödevidir. Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı. Hep birlikte Türkiye'yiz, bunu artık her mecrada her alanda 86 milyonluk bir güç olarak göstermeliyiz."

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
Beştepe\'den Öcalan\'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır

Abdullah Öcalan, Mehmet Uçum, Politika, Güvenlik, Türkiye, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Arif Toz:
    Peki ne sözleri verildi? Niçin paylaşmıyorsunuz kamuoyuyla..! Hangi sözler tavizler verildi? Açıkkayın millete.. Niçin milletten saklıyorsunuz? 0 0 Yanıtla
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