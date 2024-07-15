BEÜ'de 15 Temmuz konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BEÜ'de 15 Temmuz konferansı

BEÜ\'de 15 Temmuz konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Valiliği tarafından 'Türkiye'de Darbeler Tarihi Çerçevesinde 15 Temmuz Destanı'nı Anlamak' konulu konferans düzenlendi. Programda, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği vurgulandı. Konferansın ardından katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sergiyi gezdi.

15.07.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Valiliği tarafından 'Türkiye'de Darbeler Tarihi Çerçevesinde 15 Temmuz Destanı'nı Anlamak' konulu konferans düzenlendi.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin demokrasiye olan bağlılığını, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği bir dönemeç olduğunu ifade ederek, "Bugün, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde hissettiğimiz anlardan birini yaşıyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya gelmek, ülkemizin birlik ve dirliği adına çok önemli bir adımdır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği bir dönemeçtir. Bu günü, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmamızın simgesi olarak kabul etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Coşkun'un 'Türkiye'de Darbeler Tarihi Çerçevesinde 15 Temmuz Destanı'nı Anlamak' konulu konferansın ardından katılımcılar Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı sergiyi gezdi. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Programa Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üniversite personeli katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Bitlis Valiliği, Darbe Girişimi, Konferans, 15 Temmuz, Demokrasi, Türkiye, Bitlis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BEÜ'de 15 Temmuz konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:08:55. #1.13#
SON DAKİKA: BEÜ'de 15 Temmuz konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement