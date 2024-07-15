BEÜ\'de 15 Temmuz konferansı

Politika

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Valiliği tarafından 'Türkiye'de Darbeler Tarihi Çerçevesinde 15 Temmuz Destanı'nı Anlamak' konulu konferans düzenlendi.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin demokrasiye olan bağlılığını, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği bir dönemeç olduğunu ifade ederek, "Bugün, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde hissettiğimiz anlardan birini yaşıyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya gelmek, ülkemizin birlik ve dirliği adına çok önemli bir adımdır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği bir dönemeçtir. Bu günü, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmamızın simgesi olarak kabul etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Coşkun'un 'Türkiye'de Darbeler Tarihi Çerçevesinde 15 Temmuz Destanı'nı Anlamak' konulu konferansın ardından katılımcılar Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı sergiyi gezdi. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Programa Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üniversite personeli katıldı. - BİTLİS