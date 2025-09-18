Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, Demokrasi Şehitlerini Andı - Son Dakika
Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, Demokrasi Şehitlerini Andı

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, Demokrasi Şehitlerini Andı
18.09.2025 09:54  Güncelleme: 09:56
Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, merhum Başbakan Adnan Menderes ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabirlerini ziyaret ederek, demokrasi uğruna can veren devlet büyüklerini andı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabirlerini ziyaret etti.

Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 64'üncü yılında İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Anma programına katılan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 64. yıldönümünde kabirleri başında dua ederek andı. Başkan Pütün, anlamlı ziyaretiyle ilgili olarak, "Demokrasi uğruna canlarını feda eden aziz devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz" dedi.

Topkapı'daki programının ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret eden Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Demokrasiye ve millet iradesine yaptığı hizmetlerle gönüllerde yer edinen merhum Cumhurbaşkanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, Demokrasi Şehitlerini Andı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, Demokrasi Şehitlerini Andı - Son Dakika
