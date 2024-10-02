Biden: ABD, İsrail'i tamamen destekliyor - Son Dakika
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Politika

Biden: ABD, İsrail'i tamamen destekliyor

Biden, İran'ın saldırılarının etkisiz hale getirildiğini belirtip, ABD'nin İsrail desteğini vurguladı.

02.10.2024 01:54
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İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırılarının "bozguna uğratılmış ve etkisiz hale getirilmiş gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'i tamamen, tamamen, tamamen desteklemektedir" açıklamasında bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırılarına dünyadan farklı tepkiler gelirken, ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. İran'ın saldırılarının amacına ulaşamadığını belirten Biden, "Saldırı bozguna uğratılmış ve etkisiz hale getirilmiş gibi görünüyor" dedi. Bunun İsrail'in askeri kabiliyetinin ve ABD ordusunun gücünün bir kanıtı olduğunu kaydeden Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'i tamamen, tamamen, tamamen desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye Orta Doğu eleştirisi: "Tam bir başarısızlık"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Orta Doğu'daki krize yaklaşımının "tam bir başarısızlık" olduğunu söyledi. Yaşananları "Sadece ivme kazanan kanlı bir dram" olarak niteleyen Zakharova, " Beyaz Saray'ın anlaşılmaz açıklamaları krizleri çözme konusundaki çaresizliğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Netanyahu: "İran hata yaptı, bedelini ödeyecek"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, İran'ın yaptıklarının bedelini "ödeyeceğini" söyleyerek misilleme sözü verdi. Bir hükümet toplantısı başında yaptığı açıklamada "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" diyen Netanyahu, "İran'daki rejim bizim kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma kararlılığımızı anlamıyor" diye konuştu. Belirledikleri ilkelere bağlı kalacaklarını söyleyen Netanyahu, "Kim bize saldırırsa biz de onlara saldıracağız. Bu şer ekseniyle mücadele ettiğimiz her bölgede geçerlidir ve İran için de geçerlidir" diye konuştu.

Borrell: "Acil ateşkese ihtiyaç var"

AB Dış Politika Şefi Josep Borrell de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı. Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsünün kontrolden çıkma riski taşıdığını ifade eden Borrell, "Bölge genelinde acil bir ateşkese ihtiyaç var" uyarısında bulundu. Borrell, AB'nin bölgesel bir savaşın önlenmesine katkıda bulunma kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

İngiltere ve İspanya'dan İran'a kınama

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Keir Starmer'ın Netanyahu ile görüştüğü ve "İngiltere'nin İsrail'in güvenliği ve sivillerin korunması konusundaki kararlı taahhüdünü ifade ettiği" aktarılırken, Starmer'ın İran saldırısını "en güçlü ifadelerle kınadığı" bildirildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, " Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir" denildi.

Zarif: "Tek sorumlu İsrail ve müttefikleri"

İran'ın eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın stratejik danışmanı olan Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Batı'nın "ikiyüzlülüğünü" eleştirerek bunu "sadece çirkin değil, aynı zamanda son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi. Batılı ülkelerin " Gazze'deki İsrail soykırımına yardım ve yataklık ettiklerini ve İsrail'in İran, Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarına göz yumduklarını" vurgulayan Zarif, İran'ın İsrail'in tekrarlanan saldırılarına karşı "doğal bir meşru müdafaa hakkı" olduğunu ifade etti. Zarif, "İsrail'in ısrarlı provokasyonları ve gerilimi tırmandırmasının tüm sonuçlarından yalnızca İsrail ve müttefikleri sorumludur" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden: ABD, İsrail'i tamamen destekliyor - Son Dakika

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