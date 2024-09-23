Biden ve Al Nahyan Beyaz Saray\'da Görüştü

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ABD'nin başkenti Washington DC'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Al Nahyan ile İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltmanın yollarını ve Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik çabaları ele alacaklarını ifade etti. İsrail ve Lübnan arasındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini söyleyen Biden, "Muhataplarımızla temas halinde olmaya devam ediyorum ve insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak şekilde gerilimi düşürmek için çalışıyoruz" dedi.

Al Nahyan ise, ABD ile birlikte çalışmaya ve stratejik ortaklığı derinleştirmeye "sarsılmaz bir bağlılığı" olduğunu söyledi.

Al Nahyan, Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirecek. - WASHINGTON