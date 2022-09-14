AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz

14.09.2022 17:34
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz

Sinop programının ardından Boyabat ilçesinde halka seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "20 yıl çalışırken hep şunu söyledik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için de doğudan batıya kuzeyden güneye her tarafı bölünmüş yollarla donattık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sinop programının ardından Boyabat ilçesinde Hacı Mukaddes Gürün Kızılay Anaokulu açılışını gerçekleştirdi. Burada halka seslenen Yıldırım, özellikle Batı ülkelerinin enerji konusunda sorun yaşadıklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu enerji konusunda ülkede bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'nin etrafında zor bir coğrafya olduğunun altını çizen Yıldırım, "Etrafımızda zor bir coğrafya var. Ukrayna- Rusya anlaşmazlığı, Ortadoğu ve son 40 yılımızı alan terörle mücadele. Terörle mücadelede elhamdülillah yurt içinde güvenliği tam anlamıyla sağladık. Bugün Türkiye'nin gidilemeyen hiçbir yeri yok. Dağları, ovaları, vadilerine vatandaş sürüsünü de çıkarıyor, yaylacılık da yapıyor. 20 yıl çalışırken hep şunu söyledik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için de doğudan batıya kuzeyden güneye her tarafı bölünmüş yollarla donattık" diye konuştu.

"BÖYLE BİR REKOR DÜNYADA YOK"

20 yılda yapılan hizmetlerden bahseden Yıldırım, yapılan bölünmüş yol rekorunun dünyada benzeri olmadığına değinerek, "6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Böyle bir rekor dünyada yok. Aynı şekilde havaalanı sayısını iki katına çıkardık. Şehir hastaneleri korona pandemi döneminde hayat kurtaran sıcak yuvalar haline dönüştü. Okullarımızda derslik sayısını iki kat arttırdık. Bugün sınıflarda ortalama öğrenci sayısı 30'un altına düştü. Öğretmen sayımızı 500 binden 1 milyon 200 bine çıkardık ve ilk defa öğretmenlerimize bir meslek kanunu çıkardık. Başöğretmen branşını geçirdik. Öğretmenlere sahip çıkmak, eğitime, eğiticiye sahip çıkmak lafla olmuyor, gereğini yapmakla oluyor" şeklinde konuştu.

"KİMSE BİZDEN GEÇMİŞİMİZİ İNKAR ETMEMİZİ İSTEMESİN"

"Geçmişi olmayanın geleceği olmaz" diyen Yıldırım, "Geçmişle bizim Osmanlı'yla da gurur duyuyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'yle de gurur duyuyoruz, Cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bütün vatan şehitleriyle gurur duyuyoruz. Bazı kendini bilmezler geçmişimizi inkar etmemizi istiyor. Kimse bizim geçmişimizi inkar etmemizi istemesin. Bu Anadolu topraklarının mührünü Sultan Alparslan vurdu, 1071'den beri bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bundan sonra nice bin yıllarda da birlikte aynı şekilde yaşayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ve okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştiren Yıldırım, Boyabat Belediyesi'ni ziyaret etti. Program devamında Binali Yıldırım, Durağan ve Saraydüzü ilçelerine ziyarette bulunacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Boyabat, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz - Son Dakika
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