Hülakü: Bingöl'deki okul süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hülakü: Bingöl'deki okul süreçleri hızlandırılmalı

DEP Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de depremin ardından güçlendirme ve yıkım süreçleri devam eden okullarla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Hülakü, çelişkili verilerin kamuoyunun güvenini sarsarak eğitim sistemini tehdit ettiğini belirtti.

11.09.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de depremin ardından güçlendirme ve yıkım süreçleri devam eden okullarla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bingöl'de 34 okul hakkında yıkım kararı verildiğini, bunlardan 21'inin yıkıldığını, diğerleriyle ilgili çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremden önce Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada ise 73 okulunun deprem analizinin yapıldığını ve 41 okula yıkım, 32 okula ise güçlendirme yapılması kararı verildiğini öne süren Hülakü, "TÜİK, yıkım kararı verilen 34 okuldan bahsederken Milli Eğitim Bakanlığı 73 okul üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Bu çelişkiler kamuoyunun güvenini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim sistemimizin geleceğini tehdit ediyor. " ifadelerini kullandı.

Deprem gerçeğinin unutulamayacağı bir ülkede yaşadıklarını, eğitimin sürekliliği ve çocukların güvenliğinin göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Hülakü, inşasına başlanan, güçlendirme yapılan ya da yıkım süreçleri devam eden okullarla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Hülakü, Milletvekili, Deprem, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika Politika Hülakü: Bingöl'deki okul süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hülakü: Bingöl'deki okul süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement