Hülakü: Bingöl'deki okul süreçleri hızlandırılmalı

Politika

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de depremin ardından güçlendirme ve yıkım süreçleri devam eden okullarla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bingöl'de 34 okul hakkında yıkım kararı verildiğini, bunlardan 21'inin yıkıldığını, diğerleriyle ilgili çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremden önce Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada ise 73 okulunun deprem analizinin yapıldığını ve 41 okula yıkım, 32 okula ise güçlendirme yapılması kararı verildiğini öne süren Hülakü, "TÜİK, yıkım kararı verilen 34 okuldan bahsederken Milli Eğitim Bakanlığı 73 okul üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Bu çelişkiler kamuoyunun güvenini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim sistemimizin geleceğini tehdit ediyor. " ifadelerini kullandı.

Deprem gerçeğinin unutulamayacağı bir ülkede yaşadıklarını, eğitimin sürekliliği ve çocukların güvenliğinin göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Hülakü, inşasına başlanan, güçlendirme yapılan ya da yıkım süreçleri devam eden okullarla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.