Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, görevi Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan devraldı. Devir teslim programında konuşan eski rektör Çapak, üniversitenin başarılarından bahsederek yeni rektöre destek sözü verdi. Yeni rektör Çelik ise güçlü bir yönetim anlayışı ve çılgın projelerle üniversiteyi daha ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.

30.07.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan görevi teslim alarak mesaisine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik atandı. Bugün Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan görevi devralan Prof. Dr. Çelik, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Üniversitenin senato salonunda gerçekleşen devir teslim programında konuşan Prof. Dr. İbrahim Çapak da, yeni rektöre görevinde başarılar diledi.

Eski rektör Çapak, "Üniversitemiz hamdolsun bölgesel kalkınma, üniversiteler arasında en iyi üniversite. Fiziki olarak da altyapı olarak da çok belli bir noktaya geldi. Birçok yeni program açıldı, fakülteler açıldı. Ondan sonra binalar yapıldı, fiziki alanlar genişletildi 15 Temmuz darbe girişimi ve depreme rağmen çok güzel şeyler nasip oldu. Bunları hep birlikte el ele vererek başardık. Üniversitemizi belli bir noktaya taşımış olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah hocamızla birlikte biz burada olmasak da dışardan dua ederek, fiili kavli elimizden gelen desteği vererek, siz buralarda hocamızı en iyi şekilde destekleyerek, hep birlikte el ele vererek üniversitemizi yine en iyi noktaya taşımaya çalışacağız" dedi.

Ardından söz alan Bingöl Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, güçlü bir yönetim düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Sizlerle birlikte inşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Dün akşam Cevdet Bey ile nedir gelmeden önce tavsiyelerim olur mu diye kendisine uğradık. Sağ olsun kabul ettiler. Ona yeni nesil üniversite vizyonumu anlattım. Hakikaten etkilendi. Kısaca ondan da bahsedeyim sizlere. Bizim burada. Burada benim özellikle üzerinde durmak istediğim. Birincisi etkin yönetim biçimi, güçlü rektör yardımcıları, güçlü dekanlar. Güçlü bölüm başkanları. Dolayısıyla bu şekilde hareket etmeyi düşünüyoruz ve buna bağlı olarak denk bütçe benim için önemli olacak. Bunu da özellikle sistemin içerisine entegre etmeye çalışacağım. Üçüncüsü Varlık yönetim Sistemi. Hakikaten üniversitemizde ne var ne yok bunları bir mercek altına alacağız. Bunlar aktif bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunların üzerinde yoğunlaşmaya hedefliyoruz. Bu çok önemli. Neyin nerede olduğunu da bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Doğu Anadolu Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' olabilir mi"

Rektör Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Burada risk analizleri yapacağız, birlikte performans analizleri yapacağız. Yani enerjiden tutun da üniversitenin kullandığı mekanlara kadar, insan kaynaklarına kadar bunları aktif etmek gerekiyor. Ben yönetime bir doktora tezi gibi bakıyorum. İstatistiki modeller oluşturacağız ve buna bağlı olarak da nerede aksayan neler varsa bunları sistem içerisine dahil edip çözmeye çalışacağız. Çılgın projelerimiz olacak. Özellikle Doğu Anadolu Türkiye'nin Silikon Vadisi olabilir mi? Bu konuda çalışmalar hedefliyoruz. Yeni enerji kombine enerji sistemleri, enerji merkezimiz var bildiğimiz kadarıyla. Burada tek boyutlu gitmeyeceğiz güneşten. Güneş enerjisini işin içerisine sokacağız. Yine biyokütle işin içerisine sokacağız. Piezoelektrik malzemelere mesela insanların geçtiği yerlere veyahut buna benzer yerlere koymak suretiyle oradan enerji alması. Yine termo enerjiler gerekirse nükleer çanta yani şu kadarcık veya cep telefonumuz bir enerji santrali olabilir. Bunlar üzerinde yapacağız. Bunları da yaparken hakikaten hem özellikle şehrimiz içerisinde veyahut şehir dışında özellikle Ankara ve İstanbul'daki, İzmir'deki firmalara aktarmaya çalışacağız. Diğer yandan yapay zeka hakikaten dijitalleşmeye geçecek. Üniversitenin de asıl ve pilot ülkesi pilot üniversite seçildiği için burada yapay zekayı sistemin içerisine koyacağız." - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Erdal Çelik, Rektör, Bingöl, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement