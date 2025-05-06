Birinci İznik Konsili 1700. Yıl Dönümü - Son Dakika
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Politika

Birinci İznik Konsili 1700. Yıl Dönümü

Doğan Bekin, konsilin 1700. yılı için uluslararası toplantı yapılacağını açıkladı.

06.05.2025 15:35
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün iyi okunması gerektiğini kaydetti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarında bulunan Natrun'da yer alan Saint Pishoy Manastırı'nda, 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında bir grup dini yöneticinin toplanarak, "inanç, misyon ve birlik" çerçevesinde "İznik 2025" toplantısının yapılması konusunda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Vatikan kaynaklarının, Türkiye'nin davet etmesi durumunda bu toplantıya vefat eden Papa Franciscus'un yerine seçilecek papanın katılabileceği konusunda açıklamalar yaptığını aktaran Bekin, "Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü iyi okuyabilmek gerekir. Toplantıya katılacak Bartholomeos'un, yetkisini aşarak kendisini 'Rum Ortodoks Patriği' olarak ifade etmesi karşısında, yapılacak olan bu uluslararası toplantıya hangi sıfatla katılacağının hükümet yetkilileri tarafından açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Birinci İznik Konsili 1700. Yıl Dönümü - Son Dakika

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