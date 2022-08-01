BM Genel Sekreteri Guterres: "(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi) Türkiye'ye liderliği için minnettarım"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Razoni için, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi için Türkiye'ye teşekkür etti. BM toplantısının açılış konuşmasını yapan Guterres, Rusya'nın ablukası nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl krizinin çözüme kavuşmasında Türkiye'ye çabaları ve liderliği için minnettar olduğunu ifade ederek, "Razoni, 25 Şubat'tan bu yana Odessa Limanı'ndan kalkan ilk ticari gemi oldu. Yarın Türk kara sularındaki denetim yerine varması gereken gemi, denetimin ardından nihai varış noktası olan Lübnan'a doğru yola çıkacak. Bir ticaret gemisi olan Rozani, tedarikinde kıtlık yaşanan mallarla yüklüdür. Geminin nihayet ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur" dedi.

Guterres, "Bu, geçen hafta İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısıdır. Birleşmiş Milletler himayesinde Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilciler beraber çalıştılar. Rozani'nin Odessa'yı güvenli bir şekilde terk edebilmesi onların bağlılığı sayesinde. Bu çabaları takdirle karşılıyorum ve liderliği için Türkiye'ye minnettarım" dedi.

"Küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getirecek"

İlk tahıl gemisinin Ukrayna'dan ayrılmasının önemli bir adım olduğunu aktaran Guterres, "Bu yüzden bugün önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu gemi, küresel gıda pazarlarına rahatlık ve istikrar getiren birçok ticari gemiden ilki olmalı. Bu girişim, küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getirecek ve küresel gıda krizi ile mücadeleye yardımcı olacaktır. Tahıl ve gübrelerin ve gıda ile ilgili diğer tüm maddelerin gelişmekte olan ülkelere makul fiyatlarla sunulmasını sağlamak insani bir zorunluluktur" dedi.

Guterres, "Ukrayna'dan tonlarca buğday hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacak. Bu trajik savaş şiddetle devam ederken, Birleşmiş Milletler her gün Ukrayna halkına yardım getirmek için çalışıyor. Acı çekenler için bu savaşın etkileri sona ermeli. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sözleşme uyarınca barış tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silahların yayılmasını önlemek için ziyaretler yapacağım"

Guterres ayrıca, nükleer silahların durdurulmasına yönelik çağrıda bulundu. Guterres, "Uzun zamandır ertelenen bu konferansın önemi ve aciliyeti devam ediyor. İklim krizi, eşitsizlikler, insan hakları ihlalleri ve Covid-19 pandemisinin neden olduğu kişisel ve ekonomik yıkım, dünyamızın karşılaştığı en büyük stresleri ortaya koydu. ve bunlar, Soğuk Savaş'ın zirvesinden beri görülmeyen nükleer tehlikeler zamanında gerçekleşti. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde insanlık tarihindeki ilk nükleer bombalamanın yıldönümünde Hiroşima'da olacağım ve ardından bölgedeki diğer ülkelere gündeminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesini içeren ziyaretler yapacağım" dedi.

"Şu anda dünyanın her yerinde yaklaşık 13 bin nükleer silah tutuluyor"

Nükleer silahlanmanın yeniden bir tehdit oluşturmaya başladığına dikkat çeken Guterres, "Yıllar geçtikçe korkunç yangınlarda verilen dersleri unutma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Rekabet, işbirliğinin önüne geçiyor. Şu anda dünyanın her yerinde yaklaşık 13 bin nükleer silah tutuluyor. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu, belirli felaketlerden kaçınmaya yardımcı olacak önlemleri ortaya çıkarmak ve insanlığı nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya doğru götürmek için bir fırsattır" dedi.

"Her türden nükleer silahın sayısını azaltmak için yeni taahhütlere başlanmalıdır"

Guterres, nükleer silahların yayılmasını önlemek için, "İlk olarak nükleer silah kullanımına karşı 77 yıllık normu acilen güçlendirmemiz ve yeniden onaylamamız gerekiyor. Bu, tüm taraf devletlerin kararlı bir taahhüdünü gerektirir. Bu, nükleer savaş riskini azaltacak ve bizi yeniden silahsızlanma yoluna sokacak kritik önlemler bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Diyalog ve şeffaflığın tüm yollarını güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahları ortadan kaldırmanın bu silahların asla kullanılmayacaklarının tek garantisi olduğunu söyleyen Guterres, "Bu hedefler için yılmadan çalışmalıyız. Her türden nükleer silahın sayısını azaltmak için yeni taahhütlere başlanmalıdır" dedi. - NEW YORK