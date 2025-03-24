Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftarda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı ve farklılıkları zenginlik kabul etti.

24.03.2025 21:20
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM personeli ile bir araya geldiği iftar programında birlik, berabirlik vurgusu yaparak, "Bölgenin hemen her yerinde var olan birtakım gerilimler ve çatışmalar bize bir şey daha gösteriyor: O da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize tam manasıyla sahip çıkmak, bu topraklardaki farklılıklarımızı büyük bir zenginlik olarak kabul edip, bu zenginliği, çeşitliği korumak ve birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmektir" dedi.

Kurtulmuş, TBMM personeli ile birlikte iftar yaptı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri, denetleme faaliyetleri ve parlamenter diplomasi faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Nice yoğun çalışmaları gerçekleştirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bazen onlarca saat, bazen uzun yıllar boyunca devam eden görüşme maratonlarına şahit oluyoruz. Hiç şüphesiz millet adına karar alma yetkisi, millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yasaları çıkarma, millet adına denetleme yetkisini yerine getirme görevi milletvekillerimizin. Ama 600 milletvekillerimizin arkasında Meclisin bütün bu çalışmalarının görünmez kahramanları sizlersiniz. Farklı birimlerde büyük bir fedakarlıkla, büyük bir maharetle üzerine düşen sorumlulukları görünmez bir şekilde yerine getiren ve Meclisin bu kutsal çatısı altında ortak Meclis iradesinin gerçekleşmesine katkıda bulunan bireyler olarak her birinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Emekleriniz var olsun, Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, " Filistin'deki gelişmeler bir tarafımızda, Suriye'deki gelişmeler bir tarafta, Rusya- Ukrayna arasında süregiden ve sona ermesini umduğumuz çatışmalar. Bölgenin hemen her yerinde var olan birtakım gerilimler ve çatışmalar bize bir şey daha gösteriyor: O da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize tam manasıyla sahip çıkmak, bu topraklardaki farklılıklarımızı büyük bir zenginlik olarak kabul edip, bu zenginliği, çeşitliği korumak ve birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmektir. Bu coğrafyada inanın ki kendi içinde dağılmış, parçalanmış, kendi içerisinde söz birliği yapma becerisini kaybetmiş bir Türkiye, ele güne oyuncak olan bir Türkiye olur. Onun için hep vurguladığımız gibi üç kalemizi tahkim etmek; birliğimizi, beraberliğimizi ortak milli hedefler doğrultusunda tahkim etmek herhalde en temel vazifelerimizden birisidir. Birliğimizi, beraberliğimizi korumak için karşımızdakinin ne dediğini iyi anlamak, farklı gördüğümüzü bir tarafa bırakmak değil, farklı gördüğümüzü aynı sofraya davet etmek, aynı iklime davet etmek de milli birliği sağlamak için en temel yaklaşımlarımızdan birisi olmalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Türkiye, Yaşam, İftar, Son Dakika

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