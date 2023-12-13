BM Genel Kurulu, Gazze\'de acil insani ateşkes talebini kabul etti

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Mısır tarafından hazırlanan, Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu ve Gazze'de acil insani ateşkeş çağrısı yapılan karar tasarısını görüşmek üzere Özel Acil Filistin oturumunda bir araya geldi. Oylama öncesinde söz alan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Bu sadece bölgedeki ölüm ve yıkımı uzatacaktır" şeklinde konuştu.

Avusturya değişiklik talep etti

Avusturya'nın BM Daimi Temsilcisi Alexander Marshik de ülkesinin bugün oylanan karar tasarısını etraflıca değerlendirdiğini belirterek, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişimi talep eden metni memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin "sürdürülebilir bir barış" için çalıştığını ve ülkesinin kararın bazı yönlerine katıldığını söyledi. "İnsani durumun vahim olduğu, acil ve sürekli dikkat gerektirdiği, sivillerin uluslararası insani hukuka uygun olarak korunması gerektiği konusunda hemfikiriz" diyen Greenfield, tüm devletleri Avusturya'nın değişiklik talebini desteklemeye çağırdı.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Konuşmaların ardından BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan karar tasarısı 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Avusturya ve ABD'nin değişiklik talepleri ise reddedildi. Kabul edilen kararda acil insani ateşkes ve tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuluyor. Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması talep ediliyor.

BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de oylanan ve Gazze'de insani ateşkes talebinde bulunulan bir diğer karar tasarısı 121 oyla kabul edilmişti. - NEW YORK