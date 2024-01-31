BM Genel Sekreteri: İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası hukuka uyulmalı

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- Filistin arasında devam eden çatışmada Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Silahlı bir çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası hukukun üstünde değildir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, "Geçtiğimiz 120 gün boyunca Gazze'de yaşanan ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık, kayıp ve keder, ortak insanlığımız ve vicdanımız üzerinde bir yaradır" dedi.

Tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineleyen Guterres, "Sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesi, yaralanması, işkence görmesi ya da kaçırılması, onlara karşı cinsel şiddet uygulanması ya da sivil hedeflere roket fırlatılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak aynı zamanda hiçbir şey Gazze'deki insanların toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez" dedi.

Devam eden saldırıların Gazze Şeridi'nde son yıllarda eşi benzeri olmayan bir hız ve ölçekte yıkıma yol açtığını aktaran Guterres, "Sivilleri ve koruma altındaki personeli öldüren, sakat bırakan ve sivil altyapıya zarar veren ya da yok eden aralıksız askeri saldırılar karşısında dehşete düştüm. Sadece Gazze'de üçte ikisinden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 26 bin 750'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmektedir. Gazze'deki evler, hastaneler, okullar, su ve sanitasyon tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının yüzde 70'inden fazlası tahrip edilmiş ya da ağır hasar gördü. 1.7 milyon insan yerinden edildi ve geri dönebilecekleri bir evleri olup olmayacağını bilmiyorlar" dedi.

"Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uyulmalıdır"

Silahlı bir çatışmanın hiçbir tarafının uluslararası hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Guterres, "Ayrımcılık, orantılılık ve saldırıda tedbir ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk her zaman gözetilmelidir ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uyulmalıdır" dedi.

"Suçlamalar karşısında dehşete düştüm"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine BM'nin direkt harekete geçtiğini aktaran Guterres, "Bu suçlamalar karşısında dehşete düştüm. Dün de bağışçılarla bir araya gelerek endişelerini dinledim ve bu endişeleri gidermek üzere attığımız adımları özetledim. UNRWA'nın Gazze'deki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladım. UNRWA Gazze'deki tüm insani yardım faaliyetlerinin bel kemiğidir. Tüm üye devletlere UNRWA'nın hayat kurtaran çalışmalarının devamlılığını garanti altına almaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Gazze'de herkes aç"

Gazze Şeridi'ndeki 2.2 milyon kişinin insanlık dışı koşullarda ve temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Gutterres, "Gazze'de herkes aç, yarım milyon kişi ise felaket boyutlarında gıda güvensizliği ile boğuşuyor. Gazze genelinde hızlı, güvenli, engelsiz, genişletilmiş ve sürekli bir insani erişim çağrısında bulunuyorum. Bu özellikle, devam eden güvensizlik ve çatışmalar nedeniyle İsrail tarafından çoğu misyonun erişimine izin verilmeyen kuzeyde hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Gazze'ye daha fazla geçiş noktasına ihtiyacımız var ve derhal insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi.

"İşgal altındaki Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti beni son derece endişelendiriyor"

Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma değinen Guterres, "İşgal altındaki Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti beni son derece endişelendiriyor. Tüm bu şiddet durmalı ve failler sorumlu tutulmalıdır. Düzinelerce Filistinli tutuklanmış, aralarında çocukların da bulunduğu pek çok kişi herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınmıştır" dedi.

Lübnan, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'deki saldırıların çatışmanın bölgeye yayılmasını tetikleyebileceğini ifade eden Guterres, "Çok geç olmadan durumu yatıştırmak ve bölgeyi daha fazla şiddetten korumak için acil adımlar atılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Uluslararası toplum kararlılığında tereddüt etmemelidir"

Çatışmanın, Gazze Şeridi'ndeki işgalin sona erdirilmesi ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gibi iki devletli çözüme yönelik somut adımlar atılarak sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Sadece 1967 sınırlarına dayanan, İsrail ve Filistin'in yan yana yaşadığı, Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu, BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalarla uyumlu iki devletli çözüm ile Filistin halkının devredilemez haklarının hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı bir barış ve istikrar sağlayabilir. Uluslararası toplum kararlılığında tereddüt etmemelidir. Korku, nefret ve şiddetin trajik döngüsüne son verecek, Filistinliler ve İsrailliler için daha barışçıl ve umut dolu bir gelecek inşa edecek anlamlı bir barış sürecini ilerletmek için birlikte çalışalım" dedi. - NEW YORK