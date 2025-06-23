BM Güvenlik Konseyi'nde İran Tansiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BM Güvenlik Konseyi'nde İran Tansiyonu

23.06.2025 01:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes ve diplomasi çağrısı yapıldı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tansiyon yükseldi. Konsey üyeleri küresel güvenliğe tehdit oluşturan yeni bir savaş dalgasına karşı derhal ateşkes ve diplomasi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey'e hitabında "İntikam sarmalına düşme riskiyle karşı karşıyayız" uyarısında bulunarak, sivillerin korunmasını, deniz güvenliğinin sağlanmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) tesislere tam erişiminin önünü açacak diplomatik sürecin yeniden başlatılmasını istedi. Guterres, taraflara "mantıklı, itidalli ve acil" hareket etme çağrısında bulundu.

ABD: "İran rejimi nükleer silaha sahip olamaz"

ABD Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin "uluslararası barışa doğrudan tehdit" oluşturduğunu savunarak, saldırıların meşru müdafaa ve İsrail ile dayanışma kapsamında yapıldığını belirtti. Shea, "İran'ın vatandaşlarımıza veya üslerimize yapacağı herhangi bir saldırı yıkıcı bir yanıtla karşılanacaktır" dedi. Shea konuşmasında ayrıca "İran'ın tesislerini hedef almak, ülkenin nükleer kapasitesini baltalamayı amaçlıyordu." sözlerine yer verdi.

İran: "Netanyahu ABD'yi savaşa sürüklüyor"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, "Netanyahu, bir kez daha ABD'yi yüksek maliyetli bir savaşa sürüklemeyi başardı" diyerek Washington'u eleştirdi. İran, nükleer tesislere yapılan saldırıların ardından BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanacağını ilan etti.

IAEA'dan net uyarı: Denetim yapılamıyor, stok kritik seviyede

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, For dow tesisinde derin hasar oluştuğunu, İsfahan'da uranyum dönüşüm binalarının hedef alındığını, Natanz'da ise zenginleştirilmiş malzeme depolanan tünel girişlerinin vurulduğunu açıkladı. İran'da halen %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 400 kg uranyum stoku bulunduğu ve bu stokun denetimsiz olduğu vurgulandı. Grossi, "Üç İran nükleer tesisine düzenlenen saldırıların ardından radyasyon seviyelerinde artış olmadı. Şu anda tesisteki yeraltı hasarını değerlendirecek konumda olan kimse yok." dedi.

Rusya: "ABD, Pandora'nın kutusunu açtı"

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, ABD'nin saldırılarını "provokatif, sorumsuz ve uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımladı ve saldırıları kınadı. Nebenzya, Çin ve Pakistan'la birlikte Güvenlik Konseyi'ne "derhal ateşkes ve diplomasiye dönüş" çağrısı yapan karar tasarısı sunduklarını açıkladı. Büyükelçi Nebenzya, "İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Çin: "Nükleer felaketin eşiğindeyiz"

Çin Temsilcisi Fu Cong, sivillerin korunması ve tarafların "derhal ateşkes ilan etmesi" gerektiğini belirtti. İran'ın egemenliğine saygı duyulması çağrısı yapan Çin, İran nükleer sorununa barışçıl bir çözüm için hala umut olduğunu belirtti.

Avrupa'dan ortak çizgi: Müzakereye dönülmeli

Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya, saldırılara doğrudan katılmadıklarını belirtirken, İran'ın nükleer programına kalıcı çözüm için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Üç ülke, IAEA'nın denetimlerine tam erişim sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail: "ABD, dünyanın güvenliğini kurtardı"

İsrail Temsilcisi, ABD'nin saldırılarını "haklı ve gecikmiş" bir adım olarak tanımladı. İsrail, İran'ı "nükleer yıkım planlarını diplomatik tiyatroyla gizlemekle" suçladı. "Dünya nükleer bir İran'ı engellemek zorunda" ifadeleri dikkat çekti.

Orta Doğu ülkeleri: "Gerilim bölgeyi felakete sürüklüyor"

Irak, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, nükleer tesislerin hedef alınmasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Irak, hava sahasının ihlal edildiğini duyururken, Kuveyt ve diğer Arap ülkeleri saldırıların derhal durdurulmasını ve diplomasiye dönülmesini istedi.

Pakistan ve Cezayir: "Uluslararası hukuk çiğnendi"

Pakistan, ABD'nin saldırılarını "tehlikeli emsal" olarak nitelendirerek, İran'a destek verdi. Cezayir, nükleer tesislere yönelik saldırıların "uluslararası güvenliği sarsacak düzeyde" olduğunu vurguladı ve tüm taraflara "şartsız ateşkes" çağrısı yaptı.

Güvenlik Konseyi'nde yeni karar tasarısı gündemde

Çin, Rusya ve Pakistan'ın sunduğu yeni karar tasarısında, "derhal ve koşulsuz ateşkes sağlanması, nükleer tesislerin korunması ve IAEA denetimlerinin başlaması, tarafların uluslararası hukuka uyması, diplomatik müzakerelere dönüş" maddeleri öne çıkıyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Tansiyon, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Güvenlik Konseyi'nde İran Tansiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

07:56
Savaşta 11. gün: İsrail, İran’ın Kirmanşah kentindeki askeri alt yapıları füzelerle vurdu
Savaşta 11. gün: İsrail, İran'ın Kirmanşah kentindeki askeri alt yapıları füzelerle vurdu
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
14:07
AK Parti’den ABD’nin İran’a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
13:52
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB’den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB'den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
13:31
Apartmanın 3’üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
13:10
Türkiye’den ABD’nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 08:18:16. #7.13#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi'nde İran Tansiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.