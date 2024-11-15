Politika

BM'nin 79. yıldönümü Ankara'da kutlandı

ANKARA - Birleşmiş Millletler'in kuruluşunun 79. yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

BM'nin kuruluşunun 79. Yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ev sahipliğinde Cermodern'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BM'nin mevcut dünyanın sürdürülebilir kalkınma ve kimsenin geride bırakılmayıp insan haklarının olduğu bir dünyanın yansıması olduğunu aktaran BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, 79 yıl önce yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın yol gösterici ışığı olmaya devam ettiğini hatırlattı.

BM Antlaşması'nın bölünme karşısında birliğe ve kriz karşısında kolektif eyleme yönlendirdiğini dile getiren Ahnosi, "Çatışmalar şiddetleniyor, kutuplaşma derinleşiyor. 2024 yılındayız ve küresel açlık var. Bolluk içindeki dünyamızda her on kişiden birinin düzenli olarak bir gün ya da daha uzun süre aç uyuması utanç verici - bu durum ciddi gıda güvensizliği olarak nitelendiriliyor. İklim krizi hızlanıyor; karmaşık yeni teknolojiler ortaya çıkıyor; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları geride kalıyor. Bu zorlu zamanlarda BM, bugün karşı karşıya olduğumuz karmaşıklıkları ele almak için vazgeçilmez çok taraflı platform olmaya devam ediyor. Savaşın yıkımından iklim acil durumuna, artan eşitsizliklerden yapay zeka gibi yeni teknolojilerin getirdiği zorluklara kadar dünyanın sorunları hiçbir ülkenin tek başına sağlayamayacağı çözümler gerektiriyor" ifadelerini kullandı.