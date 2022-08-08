Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk (2)

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ KIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derin bağlara sahip olunan Balkanlar'da da istikrar, iş birliği ve refahın tesisi için ayrıca çalıştıklarını, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de aynı gayeyle hareket ettiklerini ifade etti. Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Karadeniz'de yaptığımız 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi enerji alanındaki ısrarlı çabalarımızın ilk meyvesini oluşturdu. Bizi hayalcilikle, maceraperestlikle, ülkenin kaynaklarını heba etmekle suçlayanlar bu tarihi keşifle birlikte bir kez daha mahcup oldu. Yarın, adını Abdülhamit Han koyduğumuz yeni nesil teknolojiye sahip 4'üncü sondaj gemimizi Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlayacağız. Bugüne kadar yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf ya da işlem yapılmasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkemize, insanlarımıza yönelik terör tehditlerini kaynağı ne olursa ortadan kaldırmaya kararlı ve muktedir olduğumuzu tüm dünya biliyor. Sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz."'FETÖ ELEBAŞININ SERBESTÇE DOLAŞMASINI KABUL ETMİYORUZ'Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla ne doğuya ne de batıya sırtını dönemeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Büyük Selçuklu Devleti'nin sembolü olan çift başlı kartal misali, doğuyla da batıyla da ilişkilerimizi aynı anda güçlü tutmamız gerekiyor. NATO müttefikimiz Amerika ile münasebetlerimizin değişen bölgesel ve küresel dinamiklerle uyumlu hale getirilmesi müşterek menfaatimizedir. Ancak Türkiye'nin güvenliğine kasteden terör örgütlerine 10 binlerce TIR dolusu silah vermenin, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayınlamanın müttefiklik ilişkileri ile bağdaşmadığı da ortadadır. Ülkemiz sadece PKK ve uzantıları ile değil, FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakılmıştır. FETÖ elebaşının Amerikan makamlarına verdiğimiz klasörler dolusu belgeye rağmen hala serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Meclisi bombalayanların, 252 insanımızı şehit edenlerin yeri sokaklar değil, hapishanelerdir" dedi.'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'LE İLGİLİ KARARLI TUTUMUMUZU KORUYORUZ'"Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tavrımızı Madrid'deki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı, polis korumasında paçavraları ile eylem yaptığı, her yıl ciddi miktarda haraç topladığı devletlerin üyelikleri NATO'ya fayda sağlayamayacağı gibi temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç'le ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Ülkemize verilen ve mutabakatla kayıt altına alınan sözler yerine getirilmeden Türkiye bu 2 ülkenin üyeliğini onaylamayacaktır. Karşılaştığımız çifte standartlara rağmen Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden geri adım atmadık, atmayacağız."