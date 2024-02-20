Brezilya Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin halkına ayrımcılık uyguluyor

Politika

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Bölümü Başkanı Maria Clara Paula de Tusco, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada yaptığı konuşmada, " İsrail, Filistin halkına karşı ayrımcılık uygulamakta ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerinin eşit bir şekilde tanınmasını, kullanılmasını veya uygulanmasını engellemektedir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmalarında Brezilya'ya söz verildi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Bölümü Başkanı Maria Clara Paula de Tusco, yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak, Brezilya'nın Gazze Şeridi, Batı Şeria ve başkenti Doğu Kudüs'ü içeren, karşılıklı mutabık kalınan ve uluslararası alanda tanınan sınırlar dahilinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına imkan tanıyan iki devletli bir çözümü sürekli olarak savunduğunu açıkladı.

Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ve ilhakının uluslararası hukukun ilgili kurallarını ihlal etmek olduğunu ifade eden Tusco, "İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisini genişleterek ve biri İsrailli yerleşimcilere uygulanan, diğeri ise askeri yönetim altında Filistinlilere dayatılan iki ayrı hukuk sistemi kurarak, Filistin halkına karşı ayrımcılık uygulamakta ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerinin eşit bir şekilde tanınmasını, kullanılmasını veya uygulanmasını engellemektedir" dedi.

"Bu ısrarlı uygulamalar ilhakla eşdeğerdir"

Brezilya'nın mahkemeden İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasadışı olduğunu ve uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğini teyit etmesini beklediğini aktaran Tusco, "Filistin topraklarına el konulması, Filistinlilere ait mülklerin tahrip edilmesi, İsrail yerleşimlerinin ve Filistin toprakları içindeki bölgelerin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tedbirlerin kabul edilmesi mahkeme tarafından dikkate alınmalıdır. Bu ısrarlı uygulamalar ilhakla eşdeğerdir" dedi. - LAHEY