Brezilya Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin halkına ayrımcılık uyguluyor

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Bölümü Başkanı Maria Clara Paula de Tusco, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada yaptığı konuşmada, " İsrail, Filistin halkına karşı ayrımcılık uygulamakta ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerinin eşit bir şekilde tanınmasını, kullanılmasını veya uygulanmasını engellemektedir" dedi.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmalarında Brezilya'ya söz verildi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Bölümü Başkanı Maria Clara Paula de Tusco, yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak, Brezilya'nın Gazze Şeridi, Batı Şeria ve başkenti Doğu Kudüs'ü içeren, karşılıklı mutabık kalınan ve uluslararası alanda tanınan sınırlar dahilinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına imkan tanıyan iki devletli bir çözümü sürekli olarak savunduğunu açıkladı.
Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ve ilhakının uluslararası hukukun ilgili kurallarını ihlal etmek olduğunu ifade eden Tusco, "İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisini genişleterek ve biri İsrailli yerleşimcilere uygulanan, diğeri ise askeri yönetim altında Filistinlilere dayatılan iki ayrı hukuk sistemi kurarak, Filistin halkına karşı ayrımcılık uygulamakta ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerinin eşit bir şekilde tanınmasını, kullanılmasını veya uygulanmasını engellemektedir" dedi.
"Bu ısrarlı uygulamalar ilhakla eşdeğerdir"
Brezilya'nın mahkemeden İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasadışı olduğunu ve uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğini teyit etmesini beklediğini aktaran Tusco, "Filistin topraklarına el konulması, Filistinlilere ait mülklerin tahrip edilmesi, İsrail yerleşimlerinin ve Filistin toprakları içindeki bölgelerin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tedbirlerin kabul edilmesi mahkeme tarafından dikkate alınmalıdır. Bu ısrarlı uygulamalar ilhakla eşdeğerdir" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Brezilya Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin halkına ayrımcılık uyguluyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?