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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Müştemilat Kontrolünde Kaza Geçirdi - Son Dakika

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Müştemilat Kontrolünde Kaza Geçirdi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Müştemilat Kontrolünde Kaza Geçirdi
14.11.2023 13:46  - Güncelleme: 14:03

İzmir'in Buca ilçesinde Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evinin bahçesinde tadilatı devam eden müştemilatının kontrolünü yaparken koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Başkanın her iki bacağında da kırık meydana geldiği öğrenildi. Kılıç'ın tedavisi devam ediyor ve sağlık durumu iyi.

İzmir'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Kılıç'ın her iki bacağında da kırık tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir. Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup, sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ERHAN KILIÇ KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu. Mesleki stajını ve vatani görevini tamamladıktan sonra 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu'nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Tadilat Sırasında Kaza Geçirdi
Erhan Kılıç

CHP'NİN EN GENÇ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi'nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Evli olan Erhan Kılıç, iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Müştemilat Kontrolünde Kaza Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Müştemilat Kontrolünde Kaza Geçirdi - Son Dakika
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