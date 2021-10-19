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Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız - Son Dakika

Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız

19.10.2021 17:30

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayında gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermek istemediğini bir hikaye anlatarak yanıtlayan Arınç, "Beni kodese mi tıkacaksınız" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki "Yaşayan Hafıza" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya şaşırtan bir yanıt verdi.

"TAYYİP BEY'LE OLAN ÇALIŞMALARINIZI KONUŞACAĞIZ"

Program sunucusu Cihad Doğan'ın "Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan'ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan Bey'i konuşacağız, sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye'yi de konuşacağız" sözleri üzerine Bülent Arınç araya girdi.

"BENİ KODESE Mİ TIKACAKSINIZ"

Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan çalışmalarını konuşmak istemediğini şöyle anlattı:

"Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize'de bir suç işlemiş de İstanbul'a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon'un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul'a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul'a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…"

Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız

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Son Dakika Politika Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız - Son Dakika


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