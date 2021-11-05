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Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı - Son Dakika

Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı

05.11.2021 11:54

Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i ölümünün 15'inci yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı

ANKARA - Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i ölümünün 15'inci yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, 2006'da vefat eden Bülent Ecevit'i 15'inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında dualarla andı. Ecevit'in kabrine çelenk bırakıldıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit'in kabri başında kısa bir konuşma yapan DSP Genel Başkanı Aksakal, "O bugün huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen, Kıbrıs'ın fatihi, ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan'ıydı" dedi.

Aksakal'ın konuşmasının ardından Ecevit'in mezarına sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı. Ecevit'in anısına DSP Genel Merkezi önünde de lokma dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı
Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı
Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı
Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı

Devlet Mezarlığı, Bülent Ecevit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ecevit mezarı başında DSP'nin düzenlediği törenle anıldı - Son Dakika
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