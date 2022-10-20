Bülent Turan Gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor - Son Dakika
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Bülent Turan Gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor

20.10.2022 20:22

Bülent Turan Gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyorAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına verdiği cevapta, PKK ne zaman 'yandım' dese ne zaman 'bitiyorum' dese 'zordayız' dese mutlaka bir el uzatılıyor mutlaka...

Bülent Turan Gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına verdiği cevapta, PKK ne zaman 'yandım' dese ne zaman 'bitiyorum' dese 'zordayız' dese mutlaka bir el uzatılıyor mutlaka bir gündem değiştirilerek adeta PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor. Mevzu ne kimyasal silah ne benzer iddialar dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TSK'nın sözde kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili, Grup başkanvekillerinin yerinden söz alması konuşmalarında vicdanen ahleken bizi çok rahatsız eden iddia söz konusu oldu. Yok efendim TSK kimyasal silah kullandı, bunu inceleyin. Bakınız Sayın Başkan, PKK ne zaman 'yandım' dese, ne zaman 'bitiyorum' dese, 'zordayız' dese mutlaka bir el uzatılıyor mutlaka bir gündem değiştirilerek adeta PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor. Mevzu ne kimyasal silah ne benzer iddialar. Bakınız bu tarz söylemin söyleyene faydası olmadığı gibi ülkemize de yok. PKK iddiayı ortaya koyup onun ardından güya mesleki hassasiyetle PKK'nın iddiasını televizyonda, Youtube kanallarında tekrar etmenin bilimsellikle izahının da mümkün olmadığı kanaatindeyim. Ortada bir inceleme yok, ortada iddia edildiği gibi bilimsel bir çalışma yok. PKK söylemiş hanımefendi de bunu izlemiş televizyondan da hüküm vermiş. Bizim TTB ile ilgili iddiamız şaşkınlığımız buna ilişkin değil. İlk defa böyle bişey olsa belki deriz ki acaba noluyor. Fakat TTB'nin daha önce 'Ermeni soykırımı' iddiasıyla Ermenistan'a mektup yazması, Öcalan ile ilgili bakanlığa başvurup görüşmek istemesi, Kürt sorununa barışcıl çözüm başlıklı bölücü bildiriye imza atması, Afrin operasyonuyla ilgili muazzam bir dezenformasyonda bulunması, terör elebaşı Asya Abdullah'a barış ödülünü vermesi, Turkovac gibi bir gururumuzu adeta solüsyon diye iddia edip uluslararası alanda Türkiye'yi zayıflatmaya çalışması gibi birçok bu vatanın birliğiyle beraberliğiyle toprağı ile bağdaşmayan yaklaşımları oldu. İlk defa değil. Askerimiz terörle mücadele ediyor. Silahlı kuvvetlerimizin envanterinde iddia edilen husus (kimyasal silah) asla yok. Ama bizim silahlarımızda milli İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Sungur'larımız var, Atak helikopterlerimiz var. Asıl kimyasal silah iddiasında bulunanlar bence kimyasal silah görevi görüyorlar. Asıl onlar kimyasal, asıl onlar silah. Bu milletin birliğine beraberliğine bundan daha büyük bir ateş, daha büyük bir tehlike olmaz diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Turan konuşmasının devamında şunları dile getirdi Dünyanın hiçbir yerinde kendi askerine bu kadar fütursuz, bu kadar hesapsız, bu kadar ön yargılı ağır ithamlarda bulunan bir siyasi hareket olamaz diye düşünüyorum. Bu bayrağın altında yaşamanın bedeli olması lazım. Bu toprağın üstünde yaşamanın bedeli olması lazım. Bu bedelinde bu olmadığı kanaatindeyim. Milletin sinir uçlarıyla uğraşmayın oynamayın, kendinize gelin diyorum. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına kollamasına sizin de ihtiyacınız olur. Bu Mehmetçiğin derdi ortak derdimiz olması lazım. PKK'nın iddiasını meclise taşımanın hiç kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Söylemeden geçemeyeceğim, sadece bir partinin bunu yapıyor olması bizim alıştığımız bir tavır ama başka başka partilerin de bu söyleme katılıyor olmasını esefle üzüntüyle takip ediyoruz. (DHA)

Kaynak: DHA
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Bülent Turan, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Turan Gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor - Son Dakika

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