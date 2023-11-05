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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı

Son Güncelleme: 05.11.2023 18:10

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan olarak seçilmesi sonrası Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından Özgür Özel'le Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi. Seçimin ardından Burdur'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından Özgür Özel'le Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrencilik yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı: Biz henüz 18 yaşındayken kardeş olmuştuk

"HENÜZ 18 YAŞINDAYKEN KARDEŞ OLMUŞTUK"

İzmir'deki Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Başkan Ercengiz'in CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'le üniversitede arkadaş oldukları ortaya çıktı. Ercengiz, paylaştığı fotoğrafların altına, "Biz henüz 18 yaşındayken 'kardeş' olmuştuk. Kardeşliğimiz o günden bugüne hiç değişmedi. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkanım." yorumunu ekledi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı: Biz henüz 18 yaşındayken kardeş olmuştuk

ÖZGÜR ÖZEL CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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