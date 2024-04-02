YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş: Aydınlık yarınların mimarları gençlerse, gençlerin de bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş: Aydınlık yarınların mimarları gençlerse, gençlerin de bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş: Aydınlık yarınların mimarları gençlerse, gençlerin de bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir

Burdur'un Bucak ilçesinde genç yaşına rağmen girdiği seçimi kazanan ve 50 yılın ardından ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiren Hülya Gümüş, Burdur'un ilk kadın ve en genç Belediye Başkanı oldu. Gümüş, gençlerin ve kadınların aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, kadınların önündeki engellerin kalktığını ve artık kadınların siyasette aktif rol alabileceğini söyledi.

02.04.2024 13:18  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde genç yaşına rağmen girdiği seçimi kazanan ve 50 yılın ardından ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiren Burdur'un ilk kadın ve en genç Belediye Başkanı olan Hülya Gümüş, "Aydınlık yarınların mimarları gençlerse eğer, gençlerin de mutlaka bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir" dedi.

31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde Burdur'un Bucak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'yle girdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 11 bin 57 oy alarak yüzde 39,99 ile Bucak Belediye Başkanı seçilen 28 yaşındaki Hülya Gümüş, Burdur'un hem ilk kadın belediye başkanı hem de en genç belediye başkanı seçilerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı. En son 50 yıl önce CHP'li Cemal Aktaş'ın kazandığı Bucak Belediyesi'ni 50 yıl sonra tekrardan CHP'ye kazandıran Gümüş, bayrağı teslim almanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

28 yaşındaki Makine Mühendisi Hülya Gümüş'ün başarılı siyaset dönemi 2020 yılında Bucak Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilmesiyle başladı. Gençlik kolları ile birlikte Bucak'ta çalışmalar yapan Gümüş, 2023 yılında gerçekleştirilen 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2. sıra milletvekili adayı oldu. Bu süreçte Burdur genelinde ilçe ilçe, köy köy gezerek halkın sempatisini ve güvenini kazandı. Milletvekilliği seçimlerinde kaybeden Gümüş, pes etmeyip Belediye Başkanlığı Seçimleri için aylar öncesinden çalışmalarına başladı. Bucak'ta gece gündüz demeden herkese ulaşmak için sokaklarda olan Gümüş kendini halka ispatlayarak Bucak Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonrası gelen zaferle Bucak Halkı sokaklara dökülürken Belediye Binası önünde gerçekleştirilen kutlamalarda binlerce kişi Gümüş'ün sevincine ortak oldu.

"Aydınlık yarınların mimarları gençler ise gençlerin söz sahibi olması gerekir"

Tarihte hep gençlerin isimlerinin söylenip vurgulandığını ama en başta siyaset olmak üzere yaşam alanlarında çok fazla şans verilmediğini belirten Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş:

"Ben bunu hep şöyle örneklendiriyorum; 'gençlik kollarına girin, siyasete atılın' dendi ama sadece bayrak asmaktan broşür dağıtmaktan öteye ilerlenmesi engellendi. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi aileme çok teşekkür ediyorum. En başta bu cesareti ailenden toplaman lazım, daha sonra partinden. Sağ olsun Bucak da bana sahip çıktı, kızına, gencine sahip çıktı. Buradan gençlere şunları söylemek istiyorum, ne olursa olsun mücadelelerinden vazgeçmesinler. Çünkü aydınlık yarınların mimarları gençlerse eğer gençlerin de mutlaka bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir. İnşallah da bu saatten sonra, bu süreçten sonra hep böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar yapamaz, elinin hamuruyla ne işi var söylemleri artık bir kenara bırakıldı"

Burdur'da kadınlara karşı yapılan ön yargıları kırarak Burdur'da ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Hülya Gümüş, "Bucak'ta, Burdur'da ilk kadın Belediye Başkanıyım. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu bir gurur olmasıyla birlikte aynı zamanda maalesef üzüyor. Biz doksan yıldır siyasetin içerisindeyiz, seçme seçilme hakkımızı doksan yıl önce aldık. Ama bu topraklara uğramaması ne üzücü. İnşallah bu devri kapattık. Artık kadınlarımızın aktif rol alması için önünde hiçbir engel olmadığını gösterdik. İşte kadınlar yapamaz, elinin hamuruyla ne işi var, kadın başına ne yapacaksın söylemleri artık bir kenara bırakıldı. Sağ olsun gerçekten Bucak halkı bana güvendi, bütün hemşerilerim bana güvendi, İnşallah onların güvenlerini boşa çıkartmamak için daha çok çalışacağız. Daha çok bir arada olacağız. Güzel işler yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Gençlik çoban ateşi yakacağız burada yeni nesil siyaseti uygulayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bucak'ta belediyeyi en son 50 yıl önce Cemal Aktaş ile aldığının altını çizen Hülya Gümüş, "Cemal Aktaş Başkanımın çok ayrı bir yeri vardı. Şu an bayrağı elinden almak çok mutlu edici bir durum, çok gurur verici bir durum. Maalesef partimizi Bucak'ta tanıtamadığımızı düşünüyorum şimdiye kadar. Biz bu yola çıktığımızda, dedik ki 'Gençlik çoban ateşi yakacağız burada yeni nesil siyaseti uygulayacağız'. Kapı kapı gezdik, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı. Çünkü biliyoruz ki dokunmak lazım. İnsanların bizden en büyük isteği şuydu yaptığımız ankette; ulaşılabilir bir belediye başkanlığı. 'Benim belediye başkanım seçim zamanında nasıl geziyorsa seçimden sonrada ben ona ulaşabileyim, telefonlarımı açsın, beni ziyaret etsin, halimi hatırımı sorsun'. Bizim çalışkanlığımız biraz ön plana çıktı. O sayede de sağ olsun vatandaşlarımız bize güven duydu, oylarını verdiler. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" dedi.

"Memleket güzel olacak ise gençlerin renkleriyle olacak"

Gençlerin ve kadınların asla umudunun kırılmaması gerektiğini düşündüğünü belirten Hülya Gümüş, "Çünkü gerçekten ülke düzelecekse, memleket düzelecekse, bu hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Bu çerçevede kadınlarımızın artık evde hapis olmasına karşı çıkıyoruz. Onları sahaya alıyoruz, siyasete alıyoruz, aktif iş hayatına alıyoruz. Gençlerimizde şu an çok büyük bir gelecek kaygısı var biliyorum. Elindeki fırsatı yurt dışına kaçmakla değerlendirmek istiyorlar. Biz onlara şunu söylüyoruz; Biz kimseyi dışarıya göndermek istemiyoruz, burada eğer güzel olacaksa memleket onların renkleriyle, hepimizin renkleriyle olacak. Sadece omuz omuza mücadele etmeyi bilelim, birbirimizi destekleyelim, birbirimize mutlaka omuz verelim. Onun haricinde bizim yıkamayacağımız hiçbir duvar yok Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş: Aydınlık yarınların mimarları gençlerse, gençlerin de bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki saldırı, acil ateşkesin önemini gösteriyor
    14:24 İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki saldırı, acil ateşkesin önemini gösteriyor

    İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Martin, bu olayın sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösterdiğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yapıyor.

  • 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor
    14:19 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor

    31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

  • Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama
    14:15 Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama

    Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.

  • Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek
    14:13 Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.

  • Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık yeniden seçildi
    14:09 Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık yeniden seçildi

    Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, üçüncü dönemine başlayarak belediyede vatandaş ve personelle buluştu. Başkan Işık, Cumhur İttifakı'na ve destekçilere teşekkür etti ve yeni başarılara imza atma zamanının geldiğini belirtti.

  • Diyarbakır'da 67 kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
    14:04 Diyarbakır'da 67 kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

    Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.

  • Malatya'da Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz
    13:59 Malatya'da Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

    AK Parti temsilcileri, Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar nedeniyle itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Arapgir Belediye Başkanlığı CHP adayı Haluk Cömertoğlu'nun yüzde 48,80 oy oranıyla kazanmış, Yazıhan Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Abdulvahap Göçer'in yüzde 43,28 oy oranıyla kazanılmıştı.


13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:53 DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı elinden alındı DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
12:06 Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:58 Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı! Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Etimesgut’un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 14:24:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş: Aydınlık yarınların mimarları gençlerse, gençlerin de bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement