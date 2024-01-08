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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Cami'de seçim çalışmasına başladı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Cami'de seçim çalışmasına başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmasına Ulu Cami'de başladı. Aktaş, namaz sonrası vatandaşlara çorba ikramında bulundu ve ecdadın emaneti olan Ulu Cami'de start verdiklerini belirtti. AK Parti'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde aday göstereceği isimler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Cami\'de seçim çalışmasına başladı
08.01.2024 - 10:56,
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeniden aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmasına Ulu Cami'de başladı. Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikramında bulunan Aktaş, "Gönül dostlarıyla birlikteyiz, startı ecdadımızın emaneti olan Ulu Cami'de verdik" diye konuştu.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday açıklama törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. Partililerin sloganları arasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır" diye konuştu.

AK Parti, Bursa'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı yeniden aday göstererek 'yola devam' dedi. 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı'na seçilen, 2009 ve 2014 seçimlerinde de güven tazeleyerek bu görevi sürdüren Başkan Aktaş, ara dönemde Kasım 2017'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti. 2019 seçimlerinde de Bursalıların güven oyunu alan Başkan Aktaş, 2024 seçimlerine de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giriyor. Startı Ulu Cami'de veren Alinur Aktaş, "Ulu Cami her anlamda çok güzel ve çok bereketli. Hafta sonları çok yoğun ama hafta içinde de cemaati eksik olmuyor. Haftaya dostlarımızla vatandaşlarımızla sıcak bir çorbayla başlayalım istedik. Dün akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden görevimize, tekrar gösterilmemiz nedeni ile böyle bir temennimiz oldu. Daha önce de Emirsultan Camii'nde start vermiştik. Şimdi de işin başlangıcında Allah dostlarının namaz kıldığı ve ecdadın bize en büyük emanetlerinden biri olan Ulu Cami'de start verelim istedik. Ben katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah yolundan ve izinden ayırmasın. Onun rızasına uygun işler yapmayı nasip etsin. Bu zor coğrafyada ülke yöneticilerimize Allah basiret ve gayret versin" diye konuştu.

Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Aktaş, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra makamına geçti. - BURSA

Kaynak: İHA
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