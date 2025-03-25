Bursa\'da İftar Programında Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümle alakalı yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek Bursalıların güvenli yapılarda oturmasını istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları Arabayatağı Mahallesi ve Kamberler Parkı ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda Bursalılar ile buluştuğu iftar programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Yalçın Işıkyıldız, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Arabayatağı Mahalle Muhtarı Celal Depe, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Karagöz Gölge Oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziğinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Halkımız güvenli yapılarda oturmalı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla Ramazan ayının manevi iklimini kentin tümünde hissettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu ayda bir araya gelmenin ve insanların birbirlerine sahip çıkmasının önemli olduğunu belirtti. Bölgenin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapıda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle alakalı yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu bölgeyi daha yaşanabilir, çocuklarımızın ve halkımızın keyif alacağı, yaşamaktan mutluluk duyacağı bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Halkımız güvenli yapılarda oturmalı. Yeşil alanı bol ve sosyal ihtiyaçların tamamının yer aldığı bir çevrede yaşamalı. Yaptıklarımız da yapacaklarımıza örnektir. Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Ramazan ayını kentin 17 ilçesinde yaptığı çalışmalarla hissettiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Arabayatağı Mahallesi Muhtarı Celal Depe de mahallesindeki hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA