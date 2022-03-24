Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı" - Son Dakika
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Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı"

24.03.2022 11:18
Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nı, "22 Nisan 2022'den itibaren Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep, Muş, Malatya ve Erzurum gibi illere yapılan uçak seferlerinin iptali kararından" vazgeçmeye çağırdı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nı, "22 Nisan 2022'den itibaren Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep, Muş, Malatya ve Erzurum gibi illere yapılan uçak seferlerinin iptali kararından" vazgeçmeye çağırdı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Yenişehir Havalimanı seferleri" ile "yöneticisinin suiistimali sebebiyle günlerdir doğalgaz kullanamayan Doğanbey TOKİ'de ikamet eden vatandaşların durumunu" gündeme taşıdı. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle bu ülkenin kendi uçaklarıyla Türkiye dahil, birçok bölgeye yolcu taşımacılığı yapamadığına değinen MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) Yönetimi de kış sezonunun ardından, 22 Nisan tarihi itibarıyla Yenişehir dahil bazı iç hatlarda kullandığı uçakları, turizmdeki talepleri karşılamak amacıyla Rusya-Türkiye seferlerine kaydırmayı planlıyor" dedi.

Şartlar ne olursa olsun Yenişehir Havalimanı'nın iç hat uçuş programından çıkarılmaması gerektiğini bildiren Vahapoğlu, TBMM genel kurulunda konuyu şu cümlelerle aktardı;

"Türk Hava Yolları, Nisan 2022'den itibaren Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep, Muş, Malatya ve Erzurum gibi illere yaptığı seferleri iptal etmiş bulunmaktadır. Bu seferlerin yeniden konulması için konunun Ulaştırma Bakanlığı ve THY yönetimince yeniden değerlendirilmesi hususunda dikkatlerini çekiyorum."

Daha önce Yenişehir'den pandemi sürecinde Diyarbakır ve Gaziantep'e yapılan karşılıklı uçuşların iptal edildiğini de hatırlatan Vahapoğlu, "Şu an haftada ikişer sefer olmak üzere Erzurum, Muş ve Trabzon uçuşları yüzde 80'lerin üzerindeki doluluk oranlarıyla yapılıyor. Lakin kış sezonunun sona ermesiyle birlikte yaz sezonu için THY'nin Rusya'yı dikkate alarak yapacağı Anadolu uçuşlarındaki kaydırmalar, Yenişehir'i etkilememeli" dedi.

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, TBMM'de ayrıca "yöneticisinin suiistimali" sebebiyle gazı kesilen Doğanbey TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların günlerdir ısınamadığını belirterek, "Doğanbey TOKİ konutları merkezi sistemle ısıtılmaktadır. Site yöneticisinin bir suiistimalinden bahsedilmektedir. ve şu anda 3 bin kişi ısınamamaktadır. Enerji Bakanlığı ve Bursagaz yönetiminin konuyu değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle konuyu bilgilerinize arz ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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