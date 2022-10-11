CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi

11.10.2022 18:02

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını istediklerini belirterek "Herkes en düşük ya da ikinci dilimden vergi versin.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını istediklerini belirterek "Herkes en düşük ya da ikinci dilimden vergi versin. Hiç kalmayanın cebine 2 bin lira, 1500 lira, 1300 lira kalsın. Bunun arkasında Türk-İş duruyor, DİSK duruyor, Türkiye İşverenler Sendikası duruyor, Hak-İş bile duruyor. Bunda tüm siyasi partilerden bütün vatandaşların menfaati var." dedi.

Özel, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın hak ettiği değeri alamayan bir şehir olduğunu, bunun değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı törenleri için Bursa'da bulunduklarını belirten Özel, "100'üncü yıllar çok kıymetli. 19 Mayıs 2019 günü Samsun İlkadım Belediyesinde Atatürk'ün ilk adımı attığı yerdeydik, Sivas'ın 100'üncü yılında 4 Eylül 2019'da Sivas'taydık. Meclisin kuruluşunun 100'üncü yılında 23 Nisan 2020'de Birinci, İkinci ve mevcut Meclisteydik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100'üncü yılları aksatmadan devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Ekonomi konularında hükümeti eleştiren Özel şunları kaydetti:

"Kendilerini sarayda dev gibi görüp vatandaşı karınca gibi görüp ezenlere sözümüz şudur: O karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız, geçtiğimiz hafta bütün bir yazın sonunda kendisine ve bizlere iletilen bir talebin gereğini yaptı. Bize söylenen kanaat önderleri toplantısında şu: 'Enflasyondan bıktık, işsizlikten bıktık, hayat pahalılığından bıktık'. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir torba yasa var. Biz diyoruz ki 'Vergi dilimlerine enflasyon oranını artırın'. Herkes en düşük ya da ikinci dilimden vergi versin. Hiç kalmayanın cebine 2 bin lira, 1500 lira, 1300 lira kalsın. Bunun arkasında Türk-İş duruyor, DİSK duruyor, Türkiye İşverenler Sendikası duruyor, Hak-İş bile duruyor. Bunda tüm siyasi partilerden bütün vatandaşların menfaati var."

Özgür Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"RTÜK'te üyeler siyasi partilerin sayılarına göre belirlenir. Düne kadarki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. Üç aydır RTÜK Başkanı Meclise yazı yazıp 'Yeni RTÜK üyesini seçin.' demiyor, dese İYİ Parti'ye gidecek. O sırada birileri mezata çıkmış. O hesabın, o pazarlığın adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş. Yarın yazıyı yazarlar, RTÜK üyeliği gider. Mehmet Ali Çelebi bir RTÜK üyeliği karşısında birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı, bazıları hayatını kaybeden silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye başarılar diliyorum. Atatürk'e idam fermanı çıkaran Vahdettin'in savunucularının partisinde kendisine başarılar dilerim."

Çelebi'nin cezaevinde olduğu döneme de değinen Özel, "Bir cezaevinde tutuyorlardı, o teğmen evlenmek istiyordu. 'Nikah şahidini nereden bulurum?' diyordu. Biz Veli Ağbaba ile Kemal Bey'i (Kılıçdaroğlu) aldık gittik askeri cezaevine. Biz bu bayrak, bu vatan, bu toprak için yemin içmiş bir teğmenin nikahına şahitlik etmiştik. Bugün bir RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin U dönüşüne şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısına CHP Bursa milletvekilleri ile partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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