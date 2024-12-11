Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM'de 2025 yılı Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları bütçeleri görüşülmeye başlandı.

11.12.2024 11:46
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TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP grubu adına CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem aldı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Bekir Bozdağ, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

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