Armağan Çağlayan'dan, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı" diyen BBP lideri Destici'ye yanıt - Son Dakika
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Armağan Çağlayan'dan, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı" diyen BBP lideri Destici'ye yanıt

03.11.2022 22:41

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili sözlerini eleştiren Armağan Çağlayan'a, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı. Canlı yayın ortada çıkarsınlar, göstersinler. Armağan Çağlayan'a yakışmadı" sözleriyle yanıt verdi. Destici'ye yanıt veren Çağlayan ise canlı yayından bir video paylaşarak, "Demiş misiniz? Dememiş misiniz Mustafa Bey?" ifadelerini kullandı.

Bu sabah FOX TV canlı yayınında asgari ücrete dair açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında bir tartışma başladı.

"4 KİŞİLİK AİLEDE TOPLAM GELİRE BAKACAĞIZ"

Destici canlı yayında, "Bizim önerimiz şu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari geçim rakamı belirlensin. Yani 4 kişilik bir aile asgari kaç liraya geçinebilir? 4 kişilik bir ailede toplam gelire bakacağız. Çünkü aileler var ki 2 asgari ücretli çalışıyorsa bir anda geliri 11 bin liraya çıkıyor. Ya da bir emekli, bir asgari ücretli varsa 9-10 bin liraya çıkıyor. Diyelim ki 7500 lira belirledik ve 4 kişilik ailede 1 kişi çalışıyor, 5500 lira asgari ücret alıyor. O zaman diyoruz ki devlet 2000 lirayı oraya takviye yapsın" ifadelerini kullandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN TWEET ATTI

Yayın devam ederken bir tweet atan Armağan Çağlayan, "FOX Tv'de Mustafa Destici halkın çok kolay geçindiğine İlker Karagöz'ü ikna etmeye çalışıyor. Bir evde 2 asgari ücretle çalışan varsa, kolay geçinebiliniyormuş. Öyle dedi!" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tartışması giderek büyüyor! Armağan Çağlayan, BBP lideri Destici'ye yanıt verdi

DESTİCİ'YE ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Haberler.com YouTube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici'ye Armağan Çağlayan'ın kendisi ile ilgili attığı tweet soruldu. Destici, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı. Canlı yayın ortada çıkarsınlar, göstersinler. Armağan Çağlayan pozisyonundaki, üstelik programına da gittiğim bir kişinin benim söylemediğim sözleri söylemişim gibi gösterip kamuoyunda yayması kendisine yakışmadı. Düzeltmesini bekliyorum. Benim orada söylediğim şu; aynen asgari ücret gibi bir asgari geçim heyeti kurulsun, o da 6 ayda bir rakam belirlesin. Diyelim ki 4 kişilik bir aile için '7500 liraya geçinebilir' dendi. Evde çalışan tek kişi var ve 5500 lira alıyor. 2000 lirasını devlet tamamlasın diyoruz. 2 maaş giriyorsa bunu yapamaz devlet diyoruz. Çünkü rakam belirlenmiş, o rakımın üzerinde gelir giriyorsa verilmez. Biz bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz. Tabii beyefendinin tuzu kuru, alır bunu farklı yorumlayabilir. Çünkü onun geçim diye bir derdi yok, dolayısıyla fakirin halinden anlayacak bir durumu yok. Ama biz her gün fakirin yoksulun yanındayız." dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN YANIT GELDİ

Destici'ye yanıt veren Armağan Çağlayan ise bir tweet daha attı. Canlı yayından bir video paylaşan Çağlayan, "Demiş misiniz? Dememiş misiniz Mustafa Bey?" açıklamasını yaptı.

Asgari ücret tartışması giderek büyüyor! Armağan Çağlayan, BBP lideri Destici'ye yanıt verdi
YORUMLAR
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BBP lideri Destici'den Armağan Çağlayan'a 'asgari ücret' sitemi: Bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz, tabii onun tuzu kuru BBP lideri Destici'den Armağan Çağlayan'a 'asgari ücret' sitemi: Bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz, tabii onun tuzu kuru Destici'den Kılıçdaroğlu'na tepki Destici'den Kılıçdaroğlu'na tepki

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Son Dakika Politika Armağan Çağlayan'dan, 'Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı' diyen BBP lideri Destici'ye yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan'dan, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı" diyen BBP lideri Destici'ye yanıt - Son Dakika
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