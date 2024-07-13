Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal\'ın sözlerine tepki gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, 'Geçmişte bunu söyleyenler bugün Cumhurbaşkanımızın kaçacak dediği ülkelerde güvenlik güçlerimizden köşe bucak kaçıyor. Biz de onları inlerine kadar kovalamaya devam ediyoruz. Ama bazıları yeterince akıllanmamış olacak ki hala konuşuyor' dedi.

13.07.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Geçmişte bunu söyleyenler bugün Cumhurbaşkanımızın kaçacak dediği ülkelerde güvenlik güçlerimizden köşe bucak kaçıyor. Biz de onları inlerine kadar kovalamaya devam ediyoruz. Ama bazıları yeterince akıllanmamış olacak ki hala konuşuyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti 103. Genişletilmiş Körfez İlçe Danışma Meclisi'nde seçimlerde rakibi olan Yeniden Refah Partisi Adayı Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağı yönündeki iddialarına sert dille yanıtladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ı eleştiren Başkan Büyükakın, "Birileri çıktı ve dedi ki 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaçacak'. Bunu geçmişte de söyleyenler bugün Cumhurbaşkanımızın kaçacak dediği ülkelerde güvenlik güçlerimizden köşe bucak kaçıyor. Biz de onları inlerine kadar kovalamaya devam ediyoruz. Ama bazıları yeterince akıllanmamış olacak ki hala konuşuyor. Yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilen zat, Anayasa değişikliği olmazsa Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya gideceğini söylemiş. Buradan kendisine hatırlatıyorum. Daha önce gider diyenlerin hepsi şu an Amerika'da. Zannediyorum rezervasyonunu yaptı. Hoş, kendinin de nereli olduğu pek belli değil! Biz bu yola kefenimizi giyip çıktık. Biz İsrail'de doğum günü partileri yapanlardan değiliz. Bu söz en yumuşak ifadeyle haddini bilmezliktir. Apaçık bir terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği yaptığı için kendisini buradan bir kez daha şiddetle kınıyorum. Haddini bilmeye davet ediyorum. Kendi ipini elinden tutanların söylettikleriyle, Türkiye gündemini karıştırmak için konuşanların zamanında nereye gittiklerini hatırlasın, kendisi de bin düşünüp, bir konuşsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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