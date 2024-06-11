Büyükşehir Meclisi, Başkan Zeyrek başkanlığında toplandı

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Haziran Ayı Olağan Toplantısı öncesinde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Zeyrek, "Manisa'mıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyor ve sizlerin de desteğiyle bir bir yerine getiriyoruz. Zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığını duyurmuş ve 1 Haziran itibarıyla kartlı sayaçları mekanik sayaca dönüştürmek isteyen Manisalılarımızın, MASKİ ekipleri aracılığı ile işlemlerini yapabileceklerinin müjdesini vermiştik. Müracaat eden Manisalıların, dönüşüm işlemleri hızlıca başlatıldı. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu işlemlerden dolayı memnuniyetlerini paylaşan hemşehrilerimizin mutluluğu, bizleri de fazlasıyla sevindiriyor. Halkımızın refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir, vatandaşların yanında

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Zeyrek, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde geliştirdiğimiz yeni uygulama ve destekleri; gençlerimizden yaşlılarımıza kadar toplumumuzun her kesimine eşitlik ilkesiyle ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerimize zaman ve maliyet anlamında destek olacak olan ücretsiz ring hizmetini hayata geçirdik. Öğrencilerimizin daha ekonomik ve hızlı ulaşımını sağladık. Sosyal belediyecilik projelerimize, huzurevinde ücretsiz olarak misafir ettiğimiz ve herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerimiz ile devam ettik. Kıymetli büyüklerimize verilen 1000 liralık desteği, 3504 liraya yükselttik. Hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere daha önce şehir dışına götürülen cenaze nakil hizmetlerinden, kilometre başına para alınıyordu. Biz bu ücreti de tamamen kaldırdık. Halkımızın en acılı gününde onun cenazesi için para istemek bize yakışan bir tavır olamazdı. Artık vatandaşlarımız en zor günlerinde herhangi bir maddi talepte bulunmak bir yana, biz kendilerine yardımcı olacağız. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen YKS ve LGS'ye giren öğrenci ve ailelerimizi, Büyükşehir Belediyesi olarak sınav günü de yalnız bırakmadık. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz sınav sabahlarında moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu. Bundan sonra da, vatandaşlarımızın en özel günlerinde yanında olacak benzer uygulamalarımızı artarak devam ettireceğiz. Şehrimiz için tüm bu destek ve yeniliklerin uygulamaya konulması noktasında, katkılarını sunan siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Manisa Tarzan'ı Çevre Günleri pek çok organizasyona ev sahipliği yaptı"

Manisa Tarzan'ını anlamak, onun verdiği mücadelenin temelini ve özünü kavramak, günümüzde de bu çabanın ne kadar kıymetli olduğunu aktarmak hedefiyle bu sene Manisa Tarzanı Çevre Günleri'nin kapsamlı bir şekilde yapıldığını da belirten Başkan Zeyrek, "31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Manisa Tarzanı Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında; Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi gelecek nesillere tanıştırmak adına pek çok yeni organizasyona ev sahipliği yaptık. 'Tarzan Günleri'ni, sadece mezarlık başında düzenlenen bir anma töreninden ibaret düşünmedik. Manisa Tarzan'ını anlamak, onun verdiği mücadelenin temelini ve özünü kavramak, günümüzde de bu çabanın ne kadar kıymetli olduğunu aktarmayı hedefledik. Yine bu kapsamda bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Yeşil Manisa Zirvesi'ni başlattık. İklim krizinin olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığı ülkemizde, sorumluluk alarak, görev üstlenerek, farkındalık oluşturmak için Manisa'mız adına bir Milat olacak bu özel organizasyonu hayata geçirdik. Böylelikle, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilirlik hedefi için gerekli ilk çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Yeşil Manisa Zirvesi, doğayla uyumlu bir geleceği inşa etmek adına atacağımız birçok adımın ilki niteliğindedir. 3 gün boyunca gerçekleşen zirveye, katkılarından dolayı tüm değerli katılımcılara ve özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni bir süreci başlatacağız"

2024 yılı meclis toplantısında Ege Belediyeler Birliği'nin başkanlığına seçilen Başkan Zeyrek, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katıldık. Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanarak Birlik Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ve ekibini tebrik ediyorum. Bu yeni süreçte, çoğulcu bir yönetim anlayışıyla pek çok güzel işe imza atacağına yürekten inandığım Başkanımıza başarılar diliyorum. İzmir'de gerçekleşen Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı Meclis Toplantısında ise yapılan oylama sonucunda; şahsımı göreve layık gören kıymetli üyelerin takdir ve destekleri ile başkan olarak seçildim. Ege Belediyeler Birliği'nde, tüm belediyeleri kapsayan ortak bir anlayışla yeni bir süreci başlatacağız. Daha güçlü, daha etkili, daha yetkin Ege Belediyeler Birliği'ni hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu yeni süreçte, Ege'nin zengin potansiyelini ortaya çıkarmak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için el birliğiyle çalışacağız. Sız değerli başkan ve üyelerden desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Ayrıca meclis üyelerinin oylarıyla; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği'ne seçilen tüm başkanlarımızı da tebrik ediyor, her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, yangınlar konusunda hassasiyet istedi

Olabilecek yangın risklerini ortadan kaldırmak ve özellikle anız yangınları konusunda vatandaşların hassas davranması gerektiğini belirten Başkan Zeyrek, "Girdiğimiz yaz dönemi ile birlikte, son zamanlarda ne yazık ki yangın haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Bu sebeple olabilecek yangın risklerini ortadan kaldırmak için özellikle anız yangınları konusunda hemşehrilerimin hassas davranmalarını önemle rica ediyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Alaşehir yangını örneğinde de gördüğümüz gibi üzücü sonuçların tekrar yaşanmaması adına, toprak verimliliğimizi ve pek çok canlı türünü korumamız için bu konuya hiç olmadığı kadar dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yaşanan yangınlara kısa sürede müdahale ederek, can ve mal kaybının önüne geçen, özveri ile çalışan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerimize huzurlarınızda bir kez daha, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı 65 personelimize 3 yevmiye ikramiye veriyoruz" dedi.

"Büyükşehir olarak kurban kampanyası başlattık"

Başkan Zeyrek konuşmasının son bölümünde ise, şöyle konuştu; "Bugün yapmış olduğumuz meclis toplantısına geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı katılamayan Mehmet Güzgülü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Son olarak, bu hafta itibarıyla, 2023- 2024 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnesini alacak tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bu hafta sonuyla birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yaşayacağımız huzurlu ve barış dolu bir Kurban Bayramı diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bir kampanya başlattık. Büyükşehir'e bağlı mezbahalarda kurbanlarınızı keserek bırakabilirsiniz. Biz bu kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ayrıca bu pazar günü, Babalar Günü'nü kutlayacağız. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü şimdiden kutluyorum."

Manisa'ya 2 yeni kardeş kent geliyor

Toplantıda 'Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na protokol imzalama yetkisi verilmesi' ile 'Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Göle Belediyesi (Ardahan) arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na protokol imzalama yetkisi verilmesi' teklifi oylandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclis gündemine sunduğu teklif meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. - MANİSA