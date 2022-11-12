Bakan Soylu'dan Özgür Özel'e sert sözler: DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor, CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu? - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan Özgür Özel'e sert sözler: DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor, CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?

12.11.2022 00:23

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya verilen hapis cezalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız" ifadelerine yer verdi. Özel'in teröristlere sahip çıktığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanık avukatın, terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek suçlamasıyla İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

KOZAĞAÇLI'YA 13 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Kozağaçlı'nın DHKP-C terör örgütü içerisinde kod ismi kullandığını, yakalanan örgüt mensupları ile örgüt arasında irtibat sağlamış olması, örgütün yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapabilme yetkisine sahip olduğunu belirtti. Heyet, bu gerekçelerle sanığı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 12 yıl hapis, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl hapis olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BARKIN TİMTİK 20 YILLA CEZALANDIRILDI

Mahkeme, sanık Barkın Timtik'in örgütsel toplantılara katıldığını ve örgütle yakalanan mensupları arasında irtibat sağladığı gerekçeleriyle 'silahlı terör örgütü üyesi olma', 'terör örgütü propagandası yapma', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'yasa dışı gösteriye katılma' suçlarından toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"CEZA HUKUKİ DEĞİL"

Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan'a delilsiz bir dosya üzerinden verilen ceza hukuki değildir. Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız!" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE HESAP SORACAK VATANSEVER YOK MU?"

Özel'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert yanıt geldi. Özel'in paylaşımını alıntılayan Soylu, Twitter'daki açıklamasında zehir zemberek sözler sarf etti. Süleyman Soylu, Teröristleri sözde "gazeteci" diye raporla korumaya çalışan CHP'nin şimdi de "özel" terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor. CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?" dedi.

Soylu, Özel'e Twitter'da zehir zemberek sözlerle yüklendi: Şimdi de DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor
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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Özgür Özel'e sert sözler: DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor, CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu? - Son Dakika
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