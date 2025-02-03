Çakırözer: Basın Özgürlüğü Olmadan Demokrasi Olmaz

Politika

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilmesi kararının bozulması gerektiğini savundu.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın özgürlüğüne ilişkin rapor hazırladığını söyledi.

Utku Çakırözer, Anadolu Ajansının Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturması kapsamında da bazı gazetecilerin gözaltına alındığını hatırlatan Çakırözer, soru sormanın ve paylaşım yapmanın, soruşturma gerekçesi yapıldığını iddia etti.

TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nde basın özgürlüğünü hedef alan düzenlemelerin yer aldığını öne süren Çakırözer, bu düzenlemeyi doğru bulmadıklarını belirtti.

Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Çakırözer, "Basın özgürlüğü olmadan demokrasi, demokrasi olmadan basın özgürlüğü olmaz." sözlerini sarf etti.

CHP'li Çakırözer, bir basın mensubunun, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildiğini hatırlatması üzerine, "teğmenlerin eylemlerinin suç oluşturmadığını, kararın bozulması gerektiğini" ileri sürdü.