Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Rize\'de konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke olduğunu belirterek, istihdamda ve iş gücündeki göstergelerin de sürekli yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Işıkhan, şehir merkezindeki bir restoranda düzenlenen, " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında, tüm il ve ilçeleri ziyaret ederek çalışma hayatı temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, çalışkanlığı, azmi ve mücadeleci karakteriyle nam salmış Karadenizlilerin Türkiye Yüzyılı vizyonu kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Hedeflerinin tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmek olduğunu vurgulayan Işıkhan, bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin sağlıklı işleyen çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini iyi bildiklerini anlattı.

Işıkhan, bu noktada karşılaşılan zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlayacak düzenlemeyi bir süre önce hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, " Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde mevsimlik tarım alanında ihtiyaç duyulan iş gücünün temini bakımından çay ve fındık faaliyetlerine ilişkin 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli iş gücünden yana ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz." dedi.

"Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata, üretime daha fazla destek olmanızdır"

İŞKUR vasıtasıyla işverenleri ve işçileri bir araya getirerek, iş verenlerin aradığı elemanı bulmasına yardımcı olduklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşçisi, işvereni, yatırımcısı ve üretimcisiyle birlikte el ele vererek, Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke durumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve iş gücündeki göstergelerimiz sizler de tanık oluyorsunuz sürekli yükselme eğiliminde. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin de desteğiyle daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum."

Bakan Işıkhan, bu noktada herkese düşen önemli görevler olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle çalışma hayatımızın siz değerli paydaşları, şehrimizin kalkınmasında ve geleceğinde çok önemli rollere ve sorumluluklara sahipsiniz. Rize'ye çalışma hayatı da dahil olmak üzere son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı, önümüzdeki süreçte inşallah yeni yatırımlarla birlikte yeni istihdam alanlarıyla geliştireceğimizi belirtmek istiyorum. Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata, üretime daha fazla destek olmanızdır."

"Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız" sözünün arkasında olduklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu azimle güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde il il, ilçe ilçe ülkemizin her bir köşesi için hiç durmaksızın dolaşmaya, ziyaret etmeye ve yeni eserler üretmeye devam edeceğiz."

"Hukuk her şeyin temeli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal, ekonomik ve hukuksal güvenlikle ilgili çalışmaların önemine işaret etti.

Yazıcı, üç alanın da öznesinin kapsadığı konular itibarıyla toplumun güçlü, dinamik ve sağlıklı iletişim kurabilmesi bakımından hayati derecede önemli olduğunu aktardı.

Yönetim sorumluluğunu üstlendikleri günden bu yana bir taraftan sorun alanlarını projelendirmek, bir taraftan da oluşturdukları projeye finansman temin etmek için kaynak arayışı peşinde olduklarını dile getiren Yazıcı, "Kaynağı ekonomik dünyanın aktif unsurları sağlayacak, onların güvenliğini sağlamak ve elbette ki bu ikisinden en fazla önemli hukuksal güvenlik. Hukuk her şeyin temeli." diye konuştu.

Yazıcı, hukuksal alanda da Türkiye'ye bugüne kadar devrim niteliğinde pek çok düzenleme yaptıklarını sözlerine ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'in de konuşma yaptığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Işıkhan, kentteki temasları kapsamında Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyaret gerçekleştirdi.