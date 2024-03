Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye daha güçlü ve iddialı

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugünkü Türkiye, 21 yıl önceki Türkiye'den çok daha güçlü, çok daha zengin ve daha fazla iddialıdır. Yarınki Türkiye Allah'ın izniyle bugünkünden daha güçlü, daha zengin, daha iddialı olacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Bakan Işıkhan, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. İftar programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal ile kurum amirleri de katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, bugün, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Her gazi ve şehidin milletin ortak değeri olduğunu belirten Işıkhan, "Esasen bu millet, topyekun gazi bir millettir. Ecdadımız Anadolu'ya gelirken yüreğinde imanıyla bu toprakları baştan sona fetih ve imar etmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ihya dönemini yaşıyoruz. İşte bu ihya dönemini inşallah hep beraber sürdüreceğiz." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin son 34 yıldır kesintisiz şekilde terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ülkemizde hiçbir şehrimiz yoktur ki teröre kurban vermemiş olsun, şehidi ya da gazisi olmamış olsun. Teröristlerin hain saldırıları karşısında dünyada başka örneği olmayacak şekilde vakur bir duruş sergileyen halkımız, hain örgütlerin emellerine ulaşmalarına asla izin vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Milletin ülkesine ve devletine sahip çıkma konusunda asırlardır sergilediği onurlu duruşun son örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadıklarını anlatan Işıkhan, "Sadece liderimizin 'haydi meydanlara' demesiyle bütün millet sokaklara indi, milyonlar olarak Çanakkale ruhuyla meydanlara döküldü. Allah bu milletten razı olsun. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Işıkhan, Çanakkale Zaferi'ne de değinerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz destanını yazan da 1915'te Çanakkale destanını yazan da aynı kandı. Biliyorsunuz 18 Mart sadece askeri bir zafer değildir. Aynı zamanda milli bir uyanışın, birlik ve beraberliğin destanıdır. Bu destandan almamız gereken önemli bir ders var. O da millet olarak birlik olma ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememiz gerektiğidir. Çanakkale ruhuna sahip çıkacak olan aziz milletimizdir. Bizler bu ruhla, sizlerin katkılarıyla, bu yüzyılı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği şekilde Türkiye Yüzyılı yapacağız inşallah. Çünkü şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Bizim için Çanakkale ve ardından Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin ülkemiz ve milletimiz için de böyle önemli bir dönüm noktası mahiyetinde olduğuna inanıyorum."

Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz her kutlu doğum sancılı olur. Bugünkü Türkiye, 21 yıl önceki Türkiye'den çok daha güçlü, çok daha zengin ve daha fazla iddialıdır. Yarınki Türkiye Allah'ın izniyle bugünkünden daha güçlü, daha zengin, daha iddialı olacaktır. Bugün uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade var. Biz ülkemizi somutlaştırdığımız, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardığımızda inşallah her şey çok daha farklı hale gelecektir. Bu duygularla bir kez daha gazilerimize Rabb'imden şifalar diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarımıza özellikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi kabul etsin."