Çameli, Sakin Şehir Ünvanını Aldı - Son Dakika
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Politika

Çameli, Sakin Şehir Ünvanını Aldı

Çameli, Sakin Şehir Ünvanını Aldı
24.06.2025 17:24  Güncelleme: 17:29
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı kabul etti. Çameli, Cittaslow unvanını alarak Türkiye'nin 27., dünyanın ise 306. sakin şehri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, "Sakin Şehir" (Cittaslow) ünvanını almaya hak kazanan Denizli'nin Çameli ilçesi Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı kabul etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, Mayıs ayında Safranbolu'da düzenlenen Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısında Çameli'nin süreci resmen tamamladığını ve Türkiye'nin 27.'inci, Dünya'nın ise 306'ncı Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanını almaya hak kazandığını duyurmuştu. Güney Kore'de düzenlenen Cittaslow Genel Kurulu'nda Sakin Şehir sertifikasını alan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret ederek adaylık sürecindeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

"Ülkemiz ve kentler için önemli başarılar"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Çameli'nin doğasını, kültürünü ve geleneklerini koruyarak sakin şehir olma yolunda örnek bir performans sergilediğini belirtti. Başkan Böcek, "Antalya'da Finike ve İbradı'da da çalışmalarımız oldu. Son olarak Döşemealtı Yeşilbayır Mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Bunlar ülkemiz ve kentlerimiz için son derecede önemli. Benim çalışmalarımda parti ve siyaset ayrımı yoktur, vatandaşımızın lehine olacak hizmetler için çalışıyorum. Yedi kategoride 73 kriteri olan çok kapsamlı bir proje. Bu önemli belgenin Çameli ilçesine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da 7 yıldır sakin şehir olma yolunda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Sizin Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı olmanız bizi motive etti. Antalya ekibiyle birlikte çok güzel çalışmalarımız oldu. Denizli'nin ilk sakin şehir ünvanını ilçemiz kazandı. Neden Muhittin Böcek Antalya'da 6 dönemdir Belediye Başkanlığı yapıyor diye baktığımızda; sebebini anladım çok başarılı bir ekip kurmuşsunuz. Bir fırsatım olsaydı Büyükşehir olarak da sizlerle çalışmak isterdim. Bu süreçte bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı hem de Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak Çameli ilçemizi de ziyaret ederseniz bizleri memnun edersiniz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ziyaretin sonunda Cittaslow Genel Kurulu'nda takdim edilen Sakin Şehir sertifikasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli, Sakin Şehir Ünvanını Aldı - Son Dakika

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