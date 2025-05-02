Kemer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi'nde az kullanılan hizmet binasının beş sınıflık bir anaokuluna dönüştürülmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde Başkan Topaloğlu, nisan ayında yapılan bisiklet organizasyonları ve Kemer gündemiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Trans Taurus Dağ Bisikleti ve Sea To Sky Bisiklet Yarışları Koordinatörü Ömer Nizam, "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonlara ilişkin mecliste sunum yaptı.

Nizam, Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Trans Taurus, Sea To Sky ve Akra Grand Fondo yarışları sonunda yaklaşık 35 milyon kişiye ulaşıldığını ve Kemer'in etkin bir tanıtım süreci yaşadığını belirtti. Başkan Topaloğlu ise yaptığı konuşmada, "Bu tür organizasyonlar emek ve zaman istiyor. Ömer Nizam ve ekibi çok iyi bir iş çıkardı. 2026'da daha profesyonel bir şekilde bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

Eğitim sunumları meclis gündeminde yer aldı

Toplantıda, Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv yaklaşan üniversite sınavı öncesi kurs faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Oya Aslantaş erken kayıt sürecine dair bilgi verirken, Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman da ilçede süren altyapı kazı çalışmaları hakkında meclisi bilgilendirdi.

Çamyuva'ya anaokulu müjdesi

Başkan Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi'nde az kullanılan hizmet binasının beş sınıflık bir anaokuluna dönüştürülmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yasal prosedürleri tamamladıktan sonra yeni eğitim-öğretim yılına güzel bir anaokulu kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversite harçları belediyeden

"Eğitim varsa gelecek var" sloganıyla öğrencilere destek vermeye devam eden Başkan Topaloğlu, 2025-2026 yılında ailesi Kemer'de ikamet eden üniversite öğrencilerinin giriş harçlarının belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Ayrıca 11 Mayıs Pazar günü Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencilerine Kemer Marina'da kahvaltı verileceğini, tüm meclis üyelerinin davetli olduğunu ifade etti.

Kemer tanıtımı uluslararası fuarlarda yapıldı

Başkan Topaloğlu, İngiltere, Hollanda, Almanya, Romanya, Moskova, Kazakistan ve Dubai'de düzenlenen turizm fuarlarında Kemer'in tanıtımının yapıldığını ve acentelerle verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

"VisitKemer projesi" kapsamında hazırlanan görsellerin de fuar alanlarında yayınlandığını belirtti.

Deniz Kafe hizmete girdi

Meclis Üyesi Mehmet Akın, Arslanbucak Mahallesi Tepe Park içinde Deniz Kafe'nin hizmete açıldığını belirtti. "Kemer Kart"ın aktif olarak kullanılacağı kafede çayın 5 TL olduğunu ve diğer ürünlerin market fiyatlarında sunulacağını söyledi. Kemer Belediyesi Kındılçeşme Sosyal Tesisleri'nin de yakında hizmete açılacağını duyurdu. Emekliler kahvehanesi projesinin de sürdüğünü ifade etti.

Meclis kararları ve tarih duyurusu

Toplantıda, bir önceki oturumun karar özetleri okundu. 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi. Belediye sınırları içindeki ATM cihazlarının uygun alanlara taşınması ve bu alanların kiralanması konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 4 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. - ANTALYA