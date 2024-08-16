Can Atalay için toplanan Meclis\'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı.
Muhalefet partilerinin verdiği ortak dilekçe üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel Kurul'u CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın yönetmesi bekleniyordu. Ancak Kurtulmuş, olağanüstü oturumu AK Partili Bekir Bozdağ'ın yönetmesini istedi.
TBMM Olağanüstü Oturumu Bekir Bozdağ başkanlığında başladı. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının da Bekir Bozdağ'ın Meclis'e başkanlık yaptığı oturumda okunduğunu hatırlatarak Bozdağ'ın oturuma başkanlık yapmamasını istedi. Bunun üzerine usül tartışması başladı.
Oturumda söz alan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. 15 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan oturuma Ahmet Şık'ın sözleri sonrası tansiyonun yükselmesi üzerine yeniden ara verildi.
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