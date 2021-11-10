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Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

10.11.2021 11:22

Geçmişte "Atatürk" ifadesine yer vermemesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımının altına onlarca yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda "Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz" sözlerine yer verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından ölüm yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Geçmişte "Atatürk" ifadesini kullanmaması nedeniyle CHP'de bir kesim tarafından sert bir dille eleştirilen Kaftancıoğlu, paylaşımında "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek… Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle…" ifadelerine yer verdi.

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşım;

Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mü?

- Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz.

- Sakine Cansız'ın adıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı aynı ağızda buluşamaz. Buluşursa ters mıknatıslama yapar. Bilin istedim.

- 29 Ekim'de Cumhuriyet tweeti atmayan Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'da ismini dahi söylemeden Atatürk'ü anıyor. CHP'liler de hala bunu destekliyor.

- 1915 tweetin hala daha sayfanda duruyor. Atatürk'ün izinden gidersen 1915'te çakılırsın.

- Görüyorsunuz. Hala Atatürk diyemiyor. Atam diyemiyor.

- Canan hanım çok zorlama olmuş, başka resim bulamadınız mı, Ulu Önder Atatürk demek çok mu zor geliyor.

- Birde kimden bahsettiğini yazaydın.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Canan Kaftancıoğlu, daha önce katıldığı bir organizasyonda özellikle CHP tabanının büyük tepkisini çeken şu ifadelere yer vermişti: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum. Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim."

Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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