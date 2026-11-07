Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti, kurultay delegeliği tartışmasını eleştirdi - Son Dakika
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Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti, kurultay delegeliği tartışmasını eleştirdi

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Candan Yüceer, Yeni Parti\'den istifa etti, kurultay delegeliği tartışmasını eleştirdi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, istifasını hasta yatağındayken kurultay delegeliği tartışması ve yol arkadaşlığı hukukunun çiğnenmesi gerekçesiyle açıkladı, önceliğinin Tekirdağ'a hizmet olduğunu belirtti.

TEKİDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı yazılı açıklama ile Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.

Yüceer, "Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık; Tekirdağ" diyerek, şöyle devam etti:

"Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ'ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ'ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ'a hizmettir, Tekirdağ'ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ'ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ'a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. ve bütün gücümle Tekirdağ'ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

Candan Yüceeer, 24 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye katılmıştı.

Kaynak: DHA
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