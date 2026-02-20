Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı\'nın kariyer yolculuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimine gidildi. Kararla birlikte Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken, İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları yeniden belirlendi.

İÇİŞLERİ'NDE ÜÇ İSİM DEĞİŞTİ

Yayımlanan karara göre İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Kübra Güran Yiğitbaşı, yıllar önce Kanal 7 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başörtüsü özgürlüğü için böyle teşekkür etmişti.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Kübra Güran Yiğitbaşı, 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olmuştu. Yiğitbaşı'nın yeni görevine bugün başlaması bekleniyor.

KARİYER YOLCULUĞU

1979 doğumlu olan Yiğitbaşı, İmam Hatip Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde yardımcı doçent ve doçent olarak akademik görev yaptı.

4 YILDIR AFYONKARAHİSAR VALİSİ

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Yiğitbaşı, 2021'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2022'den bu yana Afyonkarahisar Valiliği görevini yürüten Yiğitbaşı, son kararla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.