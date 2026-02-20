Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimine gidildi. Kararla birlikte Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken, İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları yeniden belirlendi.
Yayımlanan karara göre İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.
Kübra Güran Yiğitbaşı, 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olmuştu. Yiğitbaşı'nın yeni görevine bugün başlaması bekleniyor.
1979 doğumlu olan Yiğitbaşı, İmam Hatip Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde yardımcı doçent ve doçent olarak akademik görev yaptı.
2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Yiğitbaşı, 2021'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2022'den bu yana Afyonkarahisar Valiliği görevini yürüten Yiğitbaşı, son kararla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Son Dakika › Politika › Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.