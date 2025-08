Çelik\'ten Özel\'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını destekleyen tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir şeydir" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi yurt dışı odaklara şikayet eden bir siyasi profile sahip olduğunu belirterek, "Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm partimize siyasi faaliyetlerimizin tek rehberinin 'Hakk'ın rızası ve halkın duası' olması gerektiğini tüm toplantılarımızda ilk ilke olarak söyler. Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir. İsrail'in henüz soykırım katliamları yokken bile Cumhurbaşkanımız İsrail'in Siyonist faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirmiştir. Bu cesur ve ilkeli siyaseti BM Genel Kurulu'nda defalarca insanlık cephesinin takdirini toplamıştır. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler, kendisinin ve ailesinin hayatını hedef almışken bile zerre kadar geri adım atmamıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı her anlamda bedeli ödenmiş ve cesaretle donanmış bir hayattır. O yüzden tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi irade sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu defalarca gördük" ifadelerini kullandı.

'GÜDÜMLÜ MERCEKLERDEN BAKARAK KONUŞMASI TRAJEDİDİR'

Çelik, Özgür Özel'in Hamas'ı 'terör örgütü' diye yaftalamaya çalıştığını, arkasından tepkiler gelince 'Terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim' dediğini ifade ederek, "Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düştüğü vahim durumu tashih etmesi ve Filistin davasından özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü merceklerden bakarak konuşması başlı başına bir trajedidir. Cumhurbaşkanımız ise siyasi yasaklı olduğu dönemde bile ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya cevaben 'Onlara terörist denmesi asla doğru değildir. Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir' demiştir" dedi.

'CHP'Yİ DÜZGÜN BİR ÇİZGİYE ÇEKMELİ'

Çelik, Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin duruşuna atıf yaparak bugünkü CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasının ise hiçbir zemini olmadığını belirterek, "Rahmetli Ecevit'in DSP'yi kurarak CHP ile arasına çektiği çizgi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru mavi vatan tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir. Milli güvenliğimiz için Suriye'ye yaptığımız meşru askeri harekatları eleştirenler CHP yönetimindedir. Libya'da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı ülkemize silah çekmiş odakları savunanlar CHP'li siyasetçilerdir. Türkiye'nin can Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki mücadelesine verdiği desteğe yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden gelmiştir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir. Özgür Özel sürekli vahim hatalar yaptığı konularda konuşmak yerine CHP'yi düzgün bir çizgiye çekmeye enerji harcamalıdır. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı her durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından dersler alacağı bir siyasi çizgiye dönmesi, doğru yolu bulması açısından gereklidir" ifadelerini kullandı.